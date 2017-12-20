Политика

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Харьковского сепаратиста выпустили на свободу

Харьковского сепаратиста выпустили на свободу
Апелляционный суд Харьковской области 20 декабря рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемого Юрия Апухтина, защитников  и прокурора.
Об этом сообщили в суде. Апелляционная жалоба прокурора оставлена без удовлетворения, апелляционные жалобы обвиняемого и защитников удовлетворены частично.

Согласно постановлению суда, Апухтин был осужден только по ч.1 ст.294 УК Украины (организация массовых беспорядков со случаями насилия) на 5 лет лишения свободы. Суд также постановил, что Апухтин полностью отбыл наказание, в связи с чем решено освободить его из-под стражи в зале суда немедленно.

Прокуратура области обратилась в апелляционный суд с обжалованием приговора Киевского районного суда  Харькова, которым осужден координатор сепаратистского движения.  Прокуратура требовала более сурового наказания. Лидер движения «Юго-Восток» Юрий Апухтин признан виновным в организации массовых беспорядков, сопровождающиеся погромами (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и публичными призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины, захват государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и приговорен к 6 годам лишения свободы.

Ранее прокуратура доказала в суде, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию «Харьковской народной республики» и так называемой «Конституции «ХНР».

Также доказано, что Апухтин был одним из инициаторов по проведению в Харькове «референдума» по вопросам федерализации – созданию так называемой «Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова», который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся.

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