Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины получили стипендии президента Украины 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Об этом говорится в Указе №423/2017 от 20 декабря 2017 года.

Стипендии назначены:



- ДОВБИЩУК Ксении - чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 15 тысяч гривен;



- ЕЗИКУ Александру - серебряному призеру чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривен;



- МОЗЫРЕВУ Владиславу - бронзовому призеру XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 10 тысяч гривен;



- ПЛАХОТНИКУ Дмитрию - чемпиону XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривен;



- ФЕДОСЕЕВОЙ Анне - чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривен;



- ХОДЗИНСКОЙ Антонине - серебряной призерке чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривен;



- БОНДАРЕНКО Владимиру - тренеру по спортивному ориентированию и тренеру чемпионки XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Анны Федосеевой, в размере 15 тысяч гривен;



- ШИМЧУКУ Руслану - старшему тренеру сборной команды Украины по спортивному ориентированию и тренеру чемпиона XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Дмитрия Плахотника, в размере 15 тысяч гривен.