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Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины получили стипендии президента Украины

Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины получили стипендии президента Украины
Об этом говорится в Указе №423/2017 от 20 декабря 2017 года.
Стипендии назначены:

- ДОВБИЩУК Ксении - чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 15 тысяч гривен;

- ЕЗИКУ Александру - серебряному призеру чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривен;

- МОЗЫРЕВУ Владиславу - бронзовому призеру XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 10 тысяч гривен;

- ПЛАХОТНИКУ Дмитрию - чемпиону XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривен;

- ФЕДОСЕЕВОЙ Анне - чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривен;

- ХОДЗИНСКОЙ Антонине - серебряной призерке чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривен;

- БОНДАРЕНКО Владимиру - тренеру по спортивному ориентированию и тренеру чемпионки XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Анны Федосеевой, в размере 15 тысяч гривен;

- ШИМЧУКУ Руслану - старшему тренеру сборной команды Украины по спортивному ориентированию и тренеру чемпиона XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Дмитрия Плахотника, в размере 15 тысяч гривен.

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