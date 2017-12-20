Выдающиеся паралимпийцы Харьковщины получили стипендии президента Украины
20 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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Об этом говорится в Указе №423/2017 от 20 декабря 2017 года.
Стипендии назначены:
- ДОВБИЩУК Ксении - чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 15 тысяч гривен;
- ЕЗИКУ Александру - серебряному призеру чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривен;
- МОЗЫРЕВУ Владиславу - бронзовому призеру XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по дзюдо, в размере 10 тысяч гривен;
- ПЛАХОТНИКУ Дмитрию - чемпиону XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривен;
- ФЕДОСЕЕВОЙ Анне - чемпионке XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года по спортивному ориентированию, в размере 15 тысяч гривен;
- ХОДЗИНСКОЙ Антонине - серебряной призерке чемпионата мира 2017 года по теннису настольному, в размере 9 тысяч гривен;
- БОНДАРЕНКО Владимиру - тренеру по спортивному ориентированию и тренеру чемпионки XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Анны Федосеевой, в размере 15 тысяч гривен;
- ШИМЧУКУ Руслану - старшему тренеру сборной команды Украины по спортивному ориентированию и тренеру чемпиона XXIII Летних Дефлимпийских игр 2017 года Дмитрия Плахотника, в размере 15 тысяч гривен.