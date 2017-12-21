Найдена неожиданная польза горячего чая

Американские ученые показали, что ежедневное употребление горячего чая связано со снижением на 74 процента вероятности развития глаукомы по сравнению с использованием других безалкогольных напитков.

Употребление кофе (с кофеином и без), холодного чая, чая без кофеина и других безалкогольных напитков, в свою очередь, никак не было связано с вероятностью развития глаукомы. После учета влияния диабета и курения на развитие заболевания авторы установили, что ежедневное употребление именно горячего чая оказалось связанным с меньшим риском появления глаукомы.



В ходе национального опроса, проведенного в 2017 году, 1 678 человек прошли полное обследование глаз, у 84 из них (пяти процентов) обнаружены симптомы глаукомы. Участникам опроса задавались вопросы о том, как часто и в каких количествах за последний год они употребляли напитки с кофеином и без.

В июне 2016 года Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих напитков (например, кофе и чая) опасными для здоровья.

Глаукома возникает из-за повышения внутриглазного давления, приводящего к повреждению зрительного нерва. Болезнь является одной из ведущих причин слепоты во всем мире. Глаукома обнаружена у 57,5 миллиона человек, ожидается, что к 2020 году это число вырастет до 65,5 миллиона.