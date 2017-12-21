Найдена неожиданная польза горячего чая
21 декабря 2017 г.
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21 декабря 2017 г.
Употребление кофе (с кофеином и без), холодного чая, чая без кофеина и других безалкогольных напитков, в свою очередь, никак не было связано с вероятностью развития глаукомы. После учета влияния диабета и курения на развитие заболевания авторы установили, что ежедневное употребление именно горячего чая оказалось связанным с меньшим риском появления глаукомы.
В июне 2016 года Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих напитков (например, кофе и чая) опасными для здоровья.
Глаукома возникает из-за повышения внутриглазного давления, приводящего к повреждению зрительного нерва. Болезнь является одной из ведущих причин слепоты во всем мире. Глаукома обнаружена у 57,5 миллиона человек, ожидается, что к 2020 году это число вырастет до 65,5 миллиона.
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