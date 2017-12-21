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Как правильно мыть руки

Как правильно мыть руки
Микробиолог Университета Орегон рассказал изданию Science Alert, как эффективно мыть руки, чтобы предотвратить рост болезнетворных бактерий.
Исследователь считает, что большинство людей недостаточно тщательно очищает кожу ладоней от патогенных микробов.

По словам ученого, существуют две основные стратегии борьбы против микроорганизмов, размножающихся на поверхности кожи. Во-первых, это уменьшение числа бактерий при смывании грязи водой с использованием мыла. Этого достаточно для снижения риска инфекционной диареи. Во-вторых, более эффективное уничтожение микробов с помощью продуктов с антибактериальными веществами (хлор, пероксид, триклозан).

Однако антибактериальные препараты способствуют появлению устойчивых болезнетворных бактерий. Кроме того, они могут нанести вред здоровью. Так, установлено, что триклозан, используемый в мыле, зубной пасте и дезодорантах, изменяет гормональный баланс в организме животных.

Специалисты рекомендуют увлажнить руки чистой водой, наносить мыло на кожу в течение 20-30 секунд, затем тщательно смыть его и вытереть руки бумажным полотенцем или использовать сушилку. Если мыло и вода недоступны, то нужно использовать дезинфицирующее средство, содержащее 60-процентный спирт.

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