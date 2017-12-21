Как правильно мыть руки
21 декабря 2017 г.
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21 декабря 2017 г.
По словам ученого, существуют две основные стратегии борьбы против микроорганизмов, размножающихся на поверхности кожи. Во-первых, это уменьшение числа бактерий при смывании грязи водой с использованием мыла. Этого достаточно для снижения риска инфекционной диареи. Во-вторых, более эффективное уничтожение микробов с помощью продуктов с антибактериальными веществами (хлор, пероксид, триклозан).
Однако антибактериальные препараты способствуют появлению устойчивых болезнетворных бактерий. Кроме того, они могут нанести вред здоровью. Так, установлено, что триклозан, используемый в мыле, зубной пасте и дезодорантах, изменяет гормональный баланс в организме животных.
Специалисты рекомендуют увлажнить руки чистой водой, наносить мыло на кожу в течение 20-30 секунд, затем тщательно смыть его и вытереть руки бумажным полотенцем или использовать сушилку. Если мыло и вода недоступны, то нужно использовать дезинфицирующее средство, содержащее 60-процентный спирт.
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