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Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь объявил youthquake словом года.
Этот термин означает культурные, политические или социальные изменения, вызванные влиянием молодого поколения, говорится на сайте издательства Oxford University Press.

Отмечается, что youthquake было выбрано словом года, так как в 2017-м его использовали в пять раз чаще по сравнению с 2016-м. Впервые слово было использовано в 1965 году главным редактором Vogue Дианой Вриланд.

Также на звание слова года претендовали Antifa (антифашистское движение), Broflake (консерватор, оскорбляющий современные взгляды на жизнь), Gorpcore (стиль, включающий в себя спецодежду для активного отдыха), Kompromat, Newsjacking (ситуативный маркетинг), White fragility (испытываемый белым человеком дискомфорт при столкновении с новостями о социальном неравенстве), и мем Milkshake Duck (феномен, когда уважаемый человек теряет свои привилегии из-за негативной ситуации, которую он пережил в прошлом).

В 2016-м словом года стала «постправда». Понятие описывает или обозначает обстоятельства, при которых объективные факты оказываются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям.

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