Оксфордский словарь назвал слово года
21 декабря 2017 г.
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21 декабря 2017 г.
Отмечается, что youthquake было выбрано словом года, так как в 2017-м его использовали в пять раз чаще по сравнению с 2016-м. Впервые слово было использовано в 1965 году главным редактором Vogue Дианой Вриланд.
Также на звание слова года претендовали Antifa (антифашистское движение), Broflake (консерватор, оскорбляющий современные взгляды на жизнь), Gorpcore (стиль, включающий в себя спецодежду для активного отдыха), Kompromat, Newsjacking (ситуативный маркетинг), White fragility (испытываемый белым человеком дискомфорт при столкновении с новостями о социальном неравенстве), и мем Milkshake Duck (феномен, когда уважаемый человек теряет свои привилегии из-за негативной ситуации, которую он пережил в прошлом).
В 2016-м словом года стала «постправда». Понятие описывает или обозначает обстоятельства, при которых объективные факты оказываются менее важными при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям.
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