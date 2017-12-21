Назван самый популярный фильм года
21 декабря 2017 г.
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21 декабря 2017 г.
Фильм ужасов получил 99 процентов положительных отзывов от почти 300 кинокритиков. Зрители также поставили картине высокую оценку — 87 процентов. «Прочь» рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты.
В топ-10 также вошли фильмы «Чудо-женщина», «Леди Берд», «Логан», «Звездные войны: Последние джедаи», «Малыш на драйве», «Тайна Коко» и «Тор: Рагнарек».
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