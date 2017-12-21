В Харькове появились нелегальные торговцы елками

В минувшие выходные, как грибы после дождя, в Харькове стали появляться елочные базарчики. Около станций метро, традиционно облюбованные торговцами, площадки буквально завалены новогодними красавицами. Правда, некоторые из них назвать «красавицами» можно с большой натяжкой – хвоя на верхушках веточек уже почему-то пожелтела и осыпается буквально от малейшего прикосновения. Другие больше напоминают однобокое чудовище, которое нужно либо ставить облысевшей стороной к стене, либо прикручивать дополнительные ветки. Но есть и настоящее произведения искусства природы — пушистые, душистые, без единого изъяна новогодние красавицы. В основном – это сосны, ни одной елочки корреспонденту «Вечернего Харькова»
на глаза не попалось.
Некоторые базарчики работают вполне легально: каждое деревце украшено специальной биркой со штрих-кодом, по которой можно проверить происхождение дерева на специальном сайте.
— Вот, пожалуйста, все документы – и разрешение на торговлю от горсовета, и бумага из лесничества, — демонстрирует документацию Сергей. – Не первый год торгуем, порядки знаем. Никогда никаких неприятностей у нас не было.
Да и товар у Сергея — как на подбор.
— Посмотрите: хвоя свежая, ароматная (потрите в пальцах — понюхайте!), никакой желтизны, не опадает. Веточки живые – гнутся. Товар отменный! Да и цены вполне доступные. Вот такую сосенку-малышку метровой высоты отдам за сто гривен, порядка полутора метров высотой — 130-140 гривен, около двух метров — от 170 до 200 гривен, — показывает товар он. – Но это пока, а ближе к Новому году, конечно, будет дороже.
Правда, покупателей с каждым годом становится все меньше, посетовал продавец.
— В этом году привезли чуть ли не вдвое меньше товара, чем в прошлом. Многие сейчас предпочитают искусственные елки – вроде как удобно и экономно. Хотя, как по мне, это все равно что искусственные цветы женщине на 8 Марта подарить, — говорит Сергей. — Тем более что экология не страдает – эти сосны специально выращиваются именно для новогодних целей. Тогда как пластик, из которого изготовлена искусственная елка, я считаю, наносит окружающей среде гораздо больше вреда.
Далеко не все торговцы открыты и доброжелательны. На одной из торговых елочных площадок при внимательном осмотре дерева корреспонденту «Вечернего Харькова»
бирки обнаружить так и не удалось. Хотя деревце было – просто загляденье. После вопроса «А где же заветная бумажка со штрих-кодом?», продавец, до этого на все лады расхваливающий свой товар, тут же потерял к покупателю всяческий интерес.
— Возможно, оторвалась по дороге или когда сгружали, — пробурчал он невнятно.
Но, судя по всему, сгружали очень неаккуратно, поскольку бирки оборвались со всех деревьев сразу. На просьбу показать документы, подтверждающие легальность торговли, мужчина осерчал.
— Вы что не видите, какая погода? Все промокло под дождем, под ногами сплошное болото. А вам – документы! Где я вам сейчас их искать буду?! Не собираетесь покупать – ну и идите своей дорогой, не морочьте мне голову, — заявил он.
Между тем, как сообщили в ОК ГУ Национальной полиции в Харьковской области, полицейские уже предпринимают рейды по елочным базарам, правда, пока только в районах. Так, на днях работники Золочевского отделения полиции провели мероприятия по проверке мест торговли хвойными деревьями на территории обслуживания, а также выявления мест стихийной торговли.
— Полицейские проверили наличие у реализаторов необходимых документов, а также напомнили им об административной и уголовной ответственности, которая наступает в случае незаконной вырубки деревьев. Нарушений выявлено не было, — сообщила «Вечернему Харькову»
спикер ОК ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.
А вот в Харькове подобные рейды еще только планируются. Как сообщили «Вечернему Харькову»
в Управлении превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области, рейды проводиться обязательно будут, но позже, поскольку елочные базары еще только открываются и работают пока далеко не все. Рейды будут проходить пв всех районах Харькова. Но в какой день и какие именно торговые точки посетят проверяющие – держится в секрете, дабы не спугнуть несанкционированных торговцев.
Однако, по словам эколога Олега Перегона, именно сейчас — в первые дни елочной торговли – как раз и появляется множество вот таких нелегальных базаров.
— Мы уже обнаружили достаточно много, причем во всех районах Харькова – и на Салтовке, и на Алексеевке, — говорит он. – Такая же картина наблюдалась и в прошлом году. Они пользуются тем, что пока ими заинтересуется полиция, они уже успевают наторговать. Стражи порядка, как правило, предпринимают вылазки ближе к 25 декабря.
По словам Олега Перегона, в этом году активисты-экологи не стали организовывать специальные рейды по елочным базарам. А чтобы охват был больше, просто заходят на площадки, где торгуют новогодними деревьями, и если обнаруживают нарушения, сообщают в полицию и экоинспекцию.
— Во-первых, обязательно должны быть бирочки на деревьях. Аргумент, что потерялась в дороге или при погрузке-выгрузке, – не подходит. Во-вторых, продавец обязан иметь документы – откуда дерево прибыло, при каких условиях оно было срублено и каким предприятием-заготовителем. Кроме того, должно быть разрешение, которое выдает горсовет, на торговлю именно в этом месте.
Если документов нет – скорее всего, перед нами незаконно срубленная ель или сосна, о чем Олег Перегон настоятельно советует харьковчанам сообщать в компетентные органы.