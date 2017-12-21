Экономика

  • 240
    •  / 

Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова
Арест наложен на сумму более 2,5 млрд долларов.
«ПАО КБ «ПриватБанк» начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем», – говорится в сообщении пресс-службы «ПриватБанка».

Приказ об аресте активов был выдан на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Путем этого процесса «ПриватБанк» планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.

В финучреждении также выразили надежду, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также, что «банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7931 грн
100 USD 2795.09 грн
100 EUR 3313.02 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи