«ПАО КБ «ПриватБанк» начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем», – говорится в сообщении пресс-службы «ПриватБанка»
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Приказ об аресте активов был выдан на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.
Путем этого процесса «ПриватБанк» планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.
В финучреждении также выразили надежду, что английский суд честно и объективно рассмотрит иск, а также, что «банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него».