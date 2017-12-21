Активисты просят организовать охрану в харьковских школах

С родительских плеч – на плечи города

Охранник – та же техничка, только в форме

Нужна ли охрана – решать родителям

Каждому ребенку – индивидуальный шкафчик

По зубам ли городу оплатить охрану?

Пока верстался номер





– Вопрос финансирования будет рассмотрен в 2018 году. Процедура организации охраны занимает несколько месяцев. Сначала нужно изучить предложения по организации охраны, потом будут проведены тендеры. Кроме того, учебные учреждения подписывают договоры на охрану на весь учебный год, – пояснила директор департамента. Комплексную программу развития образования города Харькова дополнили пунктом относительно обеспечения охраны общеобразовательных учебных учреждений. Такое решение было принято 20 декабря на сессии горсовета. Решение принято с целью более профессионального подхода к вопросу безопасности детей и снятия дополнительной финансовой нагрузки с родителей. Директор Департамента образования Ольга Деменко отметила, что финансирование этой части программы будет предусмотрено уже в следующем году.– Вопрос финансирования будет рассмотрен в 2018 году. Процедура организации охраны занимает несколько месяцев. Сначала нужно изучить предложения по организации охраны, потом будут проведены тендеры. Кроме того, учебные учреждения подписывают договоры на охрану на весь учебный год, – пояснила директор департамента.

Свои предложения по решению этой проблемы инициаторы изложили в электронной петиции городскому голове, размещенной на сайте горсовета.Харьковские школы пользуются услугами различных охранных агентств. В среднем это обходится от трех до семи тысяч гривен в месяц – за родительский счет. Для пап и мам оплата охраны влетает в копеечку, а контролировать ее качество и собственно расходование средств крайне сложно.— По словам мам и пап, в какой-то школе родители сдают по пять гривен в месяц, в другой – по 25, а в третьей – по 50. Причем сколько из этой суммы идет на нужды класса, услуги уборщицы, а сколько – непосредственно на охрану, они понять не могут, поскольку сумму договора на охрану не знают, — разводит руками автор петиции, глава общественного движения «Благотворительность в образовании в законное русло» («Благосвит») Екатерина Святец. — К тому же родители вообще не понимают, что в конце концов должно входить в функции охранника, что охраняют агентства, как вообще должна происходить охрана и кто ее контролирует. Поскольку по сути получается, что человек в форме охраняет не детвору, а стены учебного заведения.Поэтому одна из основных проблем, которая поднимается в петиции, заключается в том, что сейчас договоры с охранными агентствами, причем, как правило, малоизвестными, заключают родительские комитеты. А в силу того что родительские комитеты не являются субъектом хозяйствования в школах – это в принципе незаконно, отмечает Екатерина Святец.— И у нас возникла идея, что эту ответственность нужно переложить с плеч родителей на плечи горсовета, чтобы была централизованно создана структура, которая будет заниматься этим профессионально, — рассказывает автор петиции. — Чтобы в каждой школе были одинаковые договоры, где была бы прописана не охрана стен (как мы выяснили, именно это указано в нынешних договорах), а охрана конкретно участников процесса. Потому что нас как родителей в первую очередь интересует, чтобы ребенок в школе находился в безопасности. А стены – это уже второстепенно.Сейчас функции охранника по словам активистки, весьма ограниченны.— В случае чего они могут нажать на «тревожную кнопку» либо вызвать наряд патрульной полиции, дабы правоохранители разняли дерущихся или вывели кого-то, кто зашел на территорию школу. То есть, по сути, это обязанности технички, которые возложили на человека в форме охранника, — констатирует факт Екатерина Святец. – Возникает вопрос: зачем нужен такой охранник по данному договору?Выбор охранного агентства, по словам Екатерины Святец, зависит от решения определенной группы людей.— Обычно это делается не на общем школьном родительском собрании, а на каких-то советах школ, советах классов, то есть на закрытых мероприятиях, о которых большинство родителей и не знает в силу своей занятости и невозможности отслеживать каждое движение в классе, — говорит она.— Даже если этот вопрос выносится на общешкольное собрание, решение принимается безапелляционно, без всякого тендера, без рассмотрения условий для охранного агентства, — добавляет правозащитник Константин Карелов. — Аргумент один: эта компания – лучшая, мы с ней сотрудничаем уже десять лет и менять ничего не будем.Таким образом, по словам Екатерины Святец, в разных школах охрана осуществляется по-разному – в зависимости от того, как договорились между собой родители, администрация школы и охранное агентство.— Например, есть жалобы от родителей, что их не пускают на территорию школы и они должны мерзнуть на улице в ожидании своих детей, что не могут завести внутрь своих малышей, чтобы помочь переодеться-переобуться. Бывают и обратные ситуации, когда родители жалуются, что у них в школе ходит кто попало, охрана это не контролирует, никак не пресекает, — говорит она.Кроме того, по словам правозащитника Константина Карелова, существующие соглашения составлены нечестно и не учитывают интересы всех родителей.— Имеется в виду ненадлежащая сторона по договору, которая его заключает. Как известно, оснований для существования родительских комитетов на сегодняшний момент нет. Получается, что заключение договора происходит только с единственным родителем и не может действовать в интересах всех, — объясняет правозащитник.— Поэтому мы и хотим, чтобы эти обязательства взял на себя город. Ведь это не родительская работа, — говорит Екатерина Святец.Кроме того, в петиции поднимается вопрос целесообразности в школе охраны вообще. Она должна осуществляться по желанию родителей, считает Екатерина Святец.— Мы собирали круглый стол с представителями власти, обсуждали эту тему, проводили опрос в соцсетях, спрашивали родителей, как они видят себе охрану, – и очень многие мамы и папы в принципе не считают нужным наличие охранника в школе, — говорит она. — То есть они полагают, что вполне достаточно бабушки-вахтерши, которая будет следить, кто заходит, и «тревожной кнопки», с помощью которой та самая бабушка вызовет полицию. Поэтому данный пункт оставили на рассмотрение родителей – пусть решают этот вопрос либо анкетированием, либо голосованием на общешкольном собрании, как им удобно. Но если уж решат, что им нужен именно охранник, то город в идеале должен его предоставить.Кроме того, активисты настаивают на введении видеонаблюдения территории школ и школьных коридоров.— Мы все помним страшную историю, когда ребенка украли из коляски во дворе детского садика. И камера во дворе очень сильно помогает в случае каких-то инцидентов. Плюс есть жалобы, что на территориях школ делают закладки с наркотиками. Этой опасности тоже можно избежать с помощью видеонаблюдения, — считает Екатерина Святец. – К тому же в рамках программы «Безопасный город» Харьков уже закупил несколько тысяч видеокамер. Сейчас думают, где их установить. И мы как родители решили помочь городу принять решение и предложили установить их непосредственно в школах и детских садах, чтобы родители могли в онлайн-режиме посмотреть, что происходит с их детьми.Ну и, конечно же, – установка «тревожных кнопок». По словам автора петиции, если в детских садиках они есть, то в школах – далеко не везде.Достаточно важным, по мнению активистов, является решение вопроса по установке в школах индивидуальных ячеек хранения вещей.— Одна из проблем, которая у нас осталась с постсоветского пространства, – общешкольные раздевалки. И очень часто возникают ситуации, когда либо взяли не тот портфель, либо схватили не ту куртку и т. д. — пусть даже это происходит не намеренно, — говорит Константин Карелов. — Наличие индивидуальных ячеек хранения разрешает эту проблему, так как все без исключения вещи каждого учащегося хранятся в одной ячейке. И нет необходимости бегать за вахтером, который открывает раздевалку.— Плюс детям не придется носить за собой все учебники – они смогут положить неподъемный рюкзак в свой шкафчик и брать то, что нужно для конкретного занятия. Там же можно оставлять мобильные телефоны, поскольку многие учителя жалуются, что телефоны мешают на уроках, — добавляет Екатерина Святец.Ну и, конечно же, – организация патрулирования полицией маршрутов, по которым дети приходят в школы или детские сады.— По сложившейся европейской практике, у каждого ребенка существует свой маршрут, то есть в школе знают, как ребенок добирается на занятия. Он либо где-то переходит дорогу, либо проходит какой-то участок пути самостоятельно. В этом случае в таких местах патруль полиции обязательно осуществляет свою дозорную функцию, — рассказывает Константин Карелов. — Это и есть один из пунктов — чтобы дети не оставались один на один с окружающим миром, ведь в последнее время в нашей стране сложилась опасная криминогенная обстановка.— Патрулирование дорог включает не только контроль за бандитами, которые могут напасть на ребенка, но и контроль безопасности движения на дорогах, — добавляет Екатерина Святец. — Есть школы, которые вообще находятся около огромных трасс, — там должен быть человек, который будет контролировать движение и не давать повода нарушать правила.Пока, по словам Екатерины Святец, петицию подписали не так уж много людей (чуть больше трехсот).— Скорее всего, это связано с тем, что на собраниях в школе уже стали поговаривать о том, что в следующем году за охрану в школах будет платить горсовет, а посему и подписывать нечего. Но на самом деле внести этот вопрос в программу развития и оплатить – это немножко разные понятия, — говорит она. — Например, в программе развития есть такой пункт, как обеспечение детей альтернативной питьевой водой, который фактически не выполняется. Кроме того, программа развития предусматривает финансирование как из городского бюджета, так и за счет спонсорских средства, то есть денег тех же родителей. Поэтому мы в петиции указали, что бы горсовет взял эти расходы непосредственно на себя. И директор Департамента образования Ольга Деменко уже даже подсчитала, что это обойдется примерно в 13 млн гривен. Для Харькова – это не такая уж и большая сумма.По мнению правозащитника Константина Карелова, перспективы инициативы финансирования охраны школ из городского бюджета и в целом организации охраны участников учебного процесса, изложенной в петиции, довольно положительные.— Мы поднимаем эту тему уже не первый день и были приятно удивлены, что этот вопрос нашел поддержку у депутатов горсовета. За что большая благодарность от нас и депутатскому корпусу, и Департаменту образования, и городскому голове. Вопрос был услышан и вынесен на рассмотрение депутатов. Ждем их решения, — говорит правозащитник. — Однако это не отменяет других вопросов, которые содержатся в петиции. Поэтому поддержка этой просьбы будет означать для депутатов, что проблема актуальна, и они будут более взвешенно подходить к решению вопроса.