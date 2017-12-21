Харьков

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Львовский художник показал, как создаются муралы в Харькове: фото-факты

Львовский художник показал, как создаются муралы в Харькове: фото-факты
В рамках фестиваля граффити Kharkiv Mural Fеst в Харькове появится еще один мурал.
Львовский художник Taras Arm из команды Kickit Art Studio рисует картину на фасаде дома №48 по улице 23 Августа, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.



Молодой художник занимается граффити и уличным искусством уже более 15 лет, а в последнее время, когда в моду вошла стенопись, взялся и за муралы. Taras рисовал практически по всей Украине – от Ужгорода до Славянска.



– Этот рисунок назвал «Равновесие». На него я потрачу три дня, это очень быстро, но такая у меня техника. Вообще больше недели не работаю, – рассказал художник.

По словам организатора фестиваля, директора творческой группы Kailas-V Яны Волк, в будущем планируется организовать образовательный курс, чтобы художники, которые приезжают в Харьков, не просто общались с журналистами, а могли бы поделиться творческими секретами, провести мастер-классы для талантливых детей, молодежи.



– Мы стараемся приглашать настоящих звезд, не просто тех, кто умеет держать баллончик в руках, а тех, кто умеет рисовать и научит других, – отметила Яна Волк.

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