Экономика

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Харьковский авиазавод заключил несколько контрактов

Харьковский авиазавод заключил несколько контрактов
Харьковский авиазавод сформировал портфель заказов на первый квартал 2018 года.
Об этом сообщил и.о. гендиректора завода Степан Санагурский. По его словам, заказы получены на сервисное обслуживание самлетов.

К концу января на завод прибудут два иностранных самолета для технического обслуживания.

«Кроме этого, ведем переговоры с ГП «Украина», на балансе которого находится наш Ан-74-300. Мы уже сделали для этой машины запчасти, надеемся на продолжение сотрудничества. Постепенно растет портфель заказов на изготовление комплектующих к авиатехнике. Недавно приезжали коллеги из Николаева, которые предложили принять участие в их программе ремонта самолетов», – сообщил Степан Санагурский.

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