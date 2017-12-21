Харьковский авиазавод заключил несколько контрактов 21 декабря 2017 г. источник 0 0

Харьковский авиазавод сформировал портфель заказов на первый квартал 2018 года.

Об этом сообщил и.о. гендиректора завода Степан Санагурский. По его словам, заказы получены на сервисное обслуживание самлетов.



К концу января на завод прибудут два иностранных самолета для технического обслуживания.



«Кроме этого, ведем переговоры с ГП «Украина», на балансе которого находится наш Ан-74-300. Мы уже сделали для этой машины запчасти, надеемся на продолжение сотрудничества. Постепенно растет портфель заказов на изготовление комплектующих к авиатехнике. Недавно приезжали коллеги из Николаева, которые предложили принять участие в их программе ремонта самолетов», – сообщил Степан Санагурский.