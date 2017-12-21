Харьков

  • 215
    •  / 

В Харькове прошла социальная акция «Подари свою любовь детям»

В Харькове прошла социальная акция «Подари свою любовь детям»
Социальная акция «Подари свою любовь детям» прошла на базе Харьковского профессионального лицея строительных технологий.
В ней приняли участие 250 человек – воспитанники детских домов и интернатов, вынужденные переселенцы из зоны АТО, многодетные, малообеспеченные и приемные семьи, дети и молодежь с особыми потребностями, волонтеры.

В рамках акции прошел праздничный концерт, на котором выступили участники всеукраинского проекта «Голос.Дети», международного фестиваля творчества «Путь к звездам». Также дети посмотрели представление кукольного театра, для них прошли конкурсы, викторины и игры. Детям вручили подарки.

Акция прошла по инициативе Харьковской областной молодежной общественной организации «Харьковский центр волонтеров» под патронатом Благотворительного фонда «Возрождение». Партнерами акции выступили БФ Enterprise Care, общественная организация «Припинення сирітства Харківщини», Харьковский  профессиональный лицей строительных технологий, сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7931 грн
100 USD 2795.09 грн
100 EUR 3313.02 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи