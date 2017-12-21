Харьков

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Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»

Харьков примет участие в конкурсе «Молодежная столица Украины»
Хакатон по оформлению заявки города на участие в конкурсе «Молодежная столица Украины» пройдет 27 декабря в большом зале стадиона «Металлист».
В программе: презентация конкурса, отчет Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и непосредственно хакатон –- работа в группах, где будет разработана заявка на участие в конкурсе от города Харькова.

В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта Украины, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, лидеры молодежных общественных организаций, депутаты, общественность. Присоединиться к ним могут все желающие.  Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Конкурс «Молодежная столица Украины» планируют проводить в стране ежегодно, отмечая лучший город для проживания и развития молодежи. Его инициаторами являются Министерство молодежи и спорта Украины, Украинский институт международной политики и Национальный молодежный совет Украины.

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