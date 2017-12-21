Шекспировские страсти на Харьковщине: ревнивец получил срок 21 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Санта Барбара и просто Мария отдыхают.

Барвенковский районный суд Харьковской области вынес приговор 31-летнему мужчине, который обвинил свою девушку в подготовке теракта.



В августе текущего года девушка подсудимого уехала с подругой к знакомым в поселок Близнюки. В ее отсутствие мужчина выпил с друзьями и приревновал сожительницу, после чего решил ее наказать. Злоумышленник позвонил на горячую линию полиции и сообщил, что девушка планирует теракт в местном райотделе, а затем избавился от телефона и sim-карты.



Во время судебного разбирательства мужчина полностью раскаялся в содеянном. За ложное сообщение об угрозе взрыва представители Фемиды приговорили его к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на испытательный срок в три года, информирует пресс-служба прокуратуры.