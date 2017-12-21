Общество

  • 380
    •  / 

В Харьковской области ликвидируют «Ритуал»

В Харьковской области ликвидируют «Ритуал»
В Харьковской области ликвидируют КП «Ритуал».
Об этом 21 декабря на сессии Харьковского облсовета сообщил  заместитель директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации Александр Лукашов. По его словам, предприятие в стадии ликвидации, у него есть долги, которые рассматриваются в судах.

– Однако, без сомнения, мы должны погасить задолженность перед работниками предптиятия. На эти цели выделяется 130 тыс грн. Выделение средств будет проходить путем внесения изменений в программу соцэкономразвития области, – сообщил Андрей Лукашов.

Как отметил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, образована специальная комиссия, которая будет работать над тем, чтобы больше не создавались предприятия, которые приносят убытки.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7931 грн
100 USD 2795.09 грн
100 EUR 3313.02 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи