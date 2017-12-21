В Харьковской области ликвидируют «Ритуал» 21 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области ликвидируют КП «Ритуал».

Об этом 21 декабря на сессии Харьковского облсовета сообщил заместитель директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации Александр Лукашов. По его словам, предприятие в стадии ликвидации, у него есть долги, которые рассматриваются в судах.



– Однако, без сомнения, мы должны погасить задолженность перед работниками предптиятия. На эти цели выделяется 130 тыс грн. Выделение средств будет проходить путем внесения изменений в программу соцэкономразвития области, – сообщил Андрей Лукашов.



Как отметил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, образована специальная комиссия, которая будет работать над тем, чтобы больше не создавались предприятия, которые приносят убытки.