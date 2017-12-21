Происшествия

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Полиция просит помощи в опознании погибшего: фото-факты

Полиция просит помощи в опознании погибшего: фото-факты
Полиция просит помощи в опознании погибшего мужчины.
По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, вечером 10-го декабря между селами Шелестово Коломакского района Харьковской области и Искровка Чутовского района Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину, личность которого до сих пор не установлена.

Погибший был одет в черную куртку с подкладкой оранжевого цвета и капюшоном с искусственным мехом, жилет желтого цвета с накладными карманами на молниях, рубашку серо-белого цвета в клетку, два свитера – светло-серого и черного цветов, джинсы с маркировкой COOCKERS и черный кожаный ремень, черные кожаные ботинки GRIP 44 размера.



Приметы: среднего телосложения, возраст – 50-55 лет, рост – 180-185 см, над левой бровью – шрам, на шее – подвеска с кулоном в форме звезды.

Всех, кто может помочь установить личность мужчины или видел похожего человека, просьба сообщить об этом в Чутовское отделение полиции Полтавщины по телефонам: 095-713-34-02, 050-700-78-28, (0534) 791-102, (0534 ) 791-308 или 102.

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