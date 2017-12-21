Для участников АТО и семей погибших на Харьковщине купят 11 квартир 21 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Чтобы приобрести жилье трем участникам АТО с инвалидностью и восьми членам семей погибших (которые нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете), необходимо 10,7 млн грн.