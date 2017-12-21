Общество

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Для участников АТО и семей погибших на Харьковщине купят 11 квартир

Для участников АТО и семей погибших на Харьковщине купят 11 квартир
Чтобы приобрести жилье трем участникам АТО с инвалидностью и восьми членам семей погибших (которые нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете), необходимо 10,7 млн грн.
Поэтому в бюджет Харьковской области и на сесии облсовета 21 декабря и были внесенны изменения, сообщает пресс-служба ХОГА.

Эти средства в 2017 году предусмотрены Государственным бюджетом Украины. Необходимые средства из госбюджета область получила согласно распоряжению Кабинета министров Украины «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2017 год».

Средства, предназначенные для приобретения жилья участникам АТО и семьям погибших, поступали в область частями. Этим распоряжением КМУ предусмотрено выделение последней части субвенции – 237,4 тыс грн. Решением сессии облсовета средства будут перераспределены между распорядителями – районными управлениями социальной защиты.

Эти деньги перечисляются гражданам на расчетный счет «Ощадбанка». В течение года с момента поступления полной суммы граждане имеют право использовать эти средства для приобретения жилья.

По данным Департамента соцзащиты населения ХОГА, за счет субвенции государственного бюджета 2016 года в 2016-2017 годах уже приобретено 10 квартир для участников АТО и членов семей погибших воинов.

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