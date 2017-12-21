Общество

  • 204
    •  / 

Харьковский арт-десант побывал в зоне АТО

Харьковский арт-десант побывал в зоне АТО
Харьковские артисты и волонтеры посетили военных и детей в зоне АТО.
Они передали бойцам теплые вещи, а детям – сладости, а также провели новогодние представления и праздничные концерты, сообщает пресс-служба ХОГА.

Актеры Харьковского академического украинского драматического театра имени Тараса Шевченко «Березиль» объединили усилия с волонтерами, чтобы обеспечить необходимыми вещами и праздничным настроением участников АТО и юных жителей поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

– Мы передали все собранные вещи бойцам нескольких подразделений Вооруженных сил Украины. Затем для воспитанников детского сада «Ивушка» мы передали сладости, провели новогодние представления и с удовольствием пообщались, – рассказала волонтер Людмила Данилова.

Следующей остановкой «творческого десанта» стал Центр эстетического воспитания и досуга «Юность», который действует при местном доме культуры. На сцене актеры показали спектакль «Шельменко-денщик».

Зрители тепло приняли харьковских артистов и отблагодарили их бурными аплодисментами.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7931 грн
100 USD 2795.09 грн
100 EUR 3313.02 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи