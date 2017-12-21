Харьковский арт-десант побывал в зоне АТО

Они передали бойцам теплые вещи, а детям – сладости, а также провели новогодние представления и праздничные концерты, сообщает пресс-служба ХОГА
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Актеры Харьковского академического украинского драматического театра имени Тараса Шевченко «Березиль» объединили усилия с волонтерами, чтобы обеспечить необходимыми вещами и праздничным настроением участников АТО и юных жителей поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
– Мы передали все собранные вещи бойцам нескольких подразделений Вооруженных сил Украины. Затем для воспитанников детского сада «Ивушка» мы передали сладости, провели новогодние представления и с удовольствием пообщались, – рассказала волонтер Людмила Данилова.
Следующей остановкой «творческого десанта» стал Центр эстетического воспитания и досуга «Юность», который действует при местном доме культуры. На сцене актеры показали спектакль «Шельменко-денщик».
Зрители тепло приняли харьковских артистов и отблагодарили их бурными аплодисментами.