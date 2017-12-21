В Харькове в детсаду забыли ребенка

По данным Главного управления нацполиции в Харьковской области, о происшествии полицейским сообщила воспитатель детского учреждения. Не дождавшись родителей, воспитательница вместе с ребенком пошла домой, где он живет, но никого там не нашла.
«К соседям тоже стучались – безрезультатно», – описывает ситуацию
сотрудник патрульной полиции Ляна Теремкова.
Воспитатель с 3-летним мальчиком вернулась в детсад. Информация о происшествии поступила в полицию 19 декабря около 21:20.
На вызов в детский сад прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские опросили воспитательницу и отвезли ребенка в больницу.
В настоящее время сотрудниками сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции установлено, что мальчик живет с отцом. Местонахождение матери неизвестно.
Как рассказала Ляна Теремкова ИА SQ
, отец ребенка пришел за ним в садик в 9 утра. Он заявил, что весь предыдущий день проспал, проснулся около 20.00 и решил, что идти за сыном в сад уже поздно.
В больницу отец ребенка не приходил, мальчик по-прежнему там.
В отношении отца планируется составить административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Проверка продолжается.