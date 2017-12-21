Происшествия

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В Харькове в детсаду забыли ребенка

В Харькове в детсаду забыли ребенка
Харьковская полиция устанавливает обстоятельства, при которых родители не забрали ребенка из детского сада.
По данным Главного управления нацполиции в Харьковской области, о происшествии полицейским сообщила воспитатель детского учреждения. Не дождавшись родителей, воспитательница вместе с ребенком пошла домой, где он живет, но никого там не нашла.

«К соседям тоже стучались – безрезультатно», – описывает ситуацию сотрудник патрульной полиции Ляна Теремкова.

Воспитатель с 3-летним мальчиком вернулась в детсад. Информация о происшествии поступила в полицию 19 декабря около 21:20.

На вызов в детский сад прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские опросили воспитательницу и отвезли ребенка в больницу.

В настоящее время сотрудниками сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции установлено, что мальчик живет с отцом. Местонахождение матери неизвестно.

Как рассказала Ляна Теремкова ИА SQ, отец ребенка пришел за ним в садик в 9 утра. Он заявил, что весь предыдущий день проспал, проснулся около 20.00 и решил, что идти за сыном в сад уже поздно.

В больницу отец ребенка не приходил, мальчик по-прежнему там.

В отношении отца планируется составить административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Проверка продолжается.

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