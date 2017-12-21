Определились победители последнего этапа осенней «Битвы корпораций»

В турнире приняли участие 23 компании Харькова, сообщает пресс-служба горсовета
. Турнир проходил в три этапа: квалификация, полуфинал и финал.
В финале соревновались восемь лучших команд: «Владар», «Водоканал», «Атлант», «Турбоатом», Adidas, Art lemon, Promodo и Whitebox. В завершающей игре пять участников набрали по 550 очков и более, а представители «Владара» обошли соперников с отрывом почти в 100 очков. С результатом 641 очко компания второй год подряд становится победителем в турнире по боулингу.
Также организаторы отметили и лучшие индивидуальные достижения участников. Среди мужчин наибольшее количество очков (236) набрал Станислав Старостенко из команды «Альфа-банк». Лучший результат у женщин показали сразу две спортсменки – Оксана Галушко из компании Adidas и Юлия Арчакова из «Владара» – по 159 очков.
Боулинг стал завершающим этапом Осеннего кубка «Битвы корпораций», по итогам которого чемпионом была признана команда «Водоканал». 2-е место заняла команда Adidas, 3-е – представители «Атланта».
Старт Весеннего кубка «Битвы корпораций» запланирован на 17 февраля. Участники турнира померяются силами в дартсе.
Напомним, «Битва корпораций» – это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. В третьем сезоне «Битвы корпораций» принимает участие рекордное за все сезоны количество компаний – 24 (более 2 тысяч человек). Команды соревнуются в таких видах спорта: спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, бадминтон, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика, пляжный волейбол.