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Определились победители последнего этапа осенней «Битвы корпораций»

Определились победители последнего этапа осенней «Битвы корпораций»
В пятом, последнем этапе осеннего сезона спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций», боулинге, победу одержала команда «Владар».
В турнире приняли участие 23 компании Харькова, сообщает пресс-служба горсовета. Турнир проходил в три этапа: квалификация, полуфинал и финал.

В финале соревновались восемь лучших команд: «Владар», «Водоканал», «Атлант», «Турбоатом», Adidas, Art lemon, Promodo и Whitebox. В завершающей игре пять участников набрали по 550 очков и более, а представители «Владара» обошли соперников с отрывом почти в 100 очков. С результатом 641 очко компания второй год подряд становится победителем в турнире по боулингу.

Также организаторы отметили и лучшие индивидуальные достижения участников. Среди мужчин наибольшее количество очков (236) набрал Станислав Старостенко из команды «Альфа-банк». Лучший результат у женщин показали сразу две спортсменки – Оксана Галушко из компании Adidas и Юлия Арчакова из «Владара» – по 159 очков.

Боулинг стал завершающим этапом Осеннего кубка «Битвы корпораций», по итогам которого чемпионом была признана команда «Водоканал». 2-е место заняла команда Adidas, 3-е – представители «Атланта».

Старт Весеннего кубка «Битвы корпораций» запланирован на 17 февраля. Участники турнира померяются силами в дартсе.

Напомним, «Битва корпораций» – это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. В третьем сезоне «Битвы корпораций» принимает участие рекордное за все сезоны количество компаний – 24 (более 2 тысяч человек). Команды соревнуются в таких видах спорта: спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, бадминтон, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика, пляжный волейбол.

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