Верховная Рада запретила установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков бытовым потребителям природного газа, который предусматривает установку общедомового счетчика газа только по согласию совладельцев многоквартирного дома.
За принятие соответствующего законопроекта №5722 проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Данным законопроектом определяется, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только по согласию совладельцев многоквартирного дома. Также предусматривается возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются в тарифе на распределение природного газа субъекту хозяйствования, который осуществляет распределение газа на соответствующей территории.
Кроме этого, устанавливается запрет для операторов газораспределительных сетей на прекращение поставок газа в многоквартирный дом в случае непредставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика газа. Также законопроектом предполагается перенести предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.
19 декабря Рада отклонила законопроект №5722-д, запрещающий установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов из-за отсутствия необходимого минимума голосов.
25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях. Действующий Закон «О коммерческом учете природного газа» требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года. При этом в законе не определено, какие именно счетчики газа должны быть установлении – индивидуальные или общедомовые, что приводит к ситуации, когда операторами газораспределительных сетей массово устанавливаются общедомовые счётчики, а жители дома в итоге платят не за фактически потребленный квартирой газ.
Напомним, 20 декабря Харьковский городской совет обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и в Кабинет Министров Украины с просьбой оградить население от навязывания приборов учета газоснабжающими организациями
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