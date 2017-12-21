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Харьковские фигуристы в третий раз покорили чемпионат Украины

Харьковские фигуристы в третий раз покорили чемпионат Украины
В Киеве прошли соревнования среди взрослых по фигурному катанию на коньках.
Они собрали сильнейших украинских фигуристов. Соревнования были и главным этапом отбора на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Харьковские спортсмены блестяще выступили в танцах на льду, заняв первое и второе место. Убедительную победу в этом виде завоевали Александра Назарова и Максим Никитин. Уже после короткого танца с результатом 72.95 балла они захватили лидерство. За свою произвольную программу Александра и Максим получили 106.01 балла и в сумме с результатом 178.96 балла убедительно заняли первое место. Для них это уже третья победа на взрослых чемпионатах Украины.

Второе место и серебряные медали в танцах на льду также были за харьковскими фигуристами. Дарья Попова и Владимир Беликов в сумме двух программ получили от судей 137.55 балла. Третье место заняли киевляне Юлия Жатая и Ян Луковский (123.64 балла).

По итогам чемпионата харьковские дуэты Александра Назарова/Максим Никитин и Дарья Попова/Владимир Беликов представят Украину в танцах на льду на чемпионате Европы.

Кроме того, Александра Назарова и Максим Никитин получили именные олимпийские лицензии и будут бороться за медали зимней Олимпиады, которую с 9 по 25 февраля будет принимать корейский Пхенчхан.

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