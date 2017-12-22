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Харьковские сумоисты завоевали больше трех десятков золотых медалей всеукраинского турнира

Харьковские сумоисты завоевали больше трех десятков золотых медалей всеукраинского турнира
Соревнования Кharkov Sumo Open прошли в харьковской ШВСМ.
Третий год подряд Федерация сумо Харьковской области совместно с Всеукраинской федерацией сумо и при поддержке ХОГА проводит свой предновогодний турнир. С каждым годом растет не только количество участников, но и количество регионов, которые принимают участие в этих соревнованиях. В этом году турнир собрал около 400 спортсменов пяти возрастных категорий из 14 областей Украины, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Свое мастерство харьковские сумоисты подтвердили и на домашнем турнире, завоевав на Кharkov Sumo Open 34 золотые медали из 70 возможных.

В элитной возрастной категории, в соревнованиях среди мужчин и женщин, убедительную победу и золотые медали завоевали Виктория Сукретная (до 55 кг), Евгений Колесник (до 100 кг) и Сергей Соколовский (свыше 115 кг).

В общекомандном зачете первое место было за сборной Харьковской области, второе заняла команда из Сумской области, а третье – гости из Полтавской области.

– Для украинского сумо 2017 год выдался успешным. В этом году были Всемирные игры, и сборная Украины привезла три медали – «золото», «серебро» и «бронзу». К сожалению, харьковчане не смогли завоевать награды на этих Играх. За шаг от победы остановилась Мария Дрбоян, которая заняла пятое место, – отметил президент Федерации сумо Харьковской области Антон Чуев. – Но на других соревнованиях харьковчане выступили очень успешно. С чемпионатов Европы, Кубков Европы и мира мы возвращались с хорошим результатом и медалями. Сегодня, как и в прошлом году, Харьковская область по сумо лидирует в общем всеукраинском рейтинге. Надеемся, что и в 2018 году эта тенденция будет сохраняться. Первым стартом в новом году станет январский чемпионат Европы среди четырех возрастных групп в Венгрии, к которому мы сейчас уже готовимся.

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