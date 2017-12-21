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В Харькове осудили курсанта-душителя

В Харькове осудили курсанта-душителя
Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор курсанту, который задушил свою бывшую девушку и похитил украшения с ее тела.
Решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как выяснило следствие, 26 июня 2017 года парень пришел в гости к своей экс-подруге под предлогом получения денег в долг. Между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник душил свою жертву руками, а затем довершил начатое при помощи USB-кабеля. После этого курсант факультета военной подготовки НТУ «ХПИ» забрал с тела четыре золотых кольца и сережки на общую сумму 3659 гривен. Подозреваемый успел уехать с беременной женой в Каменец-Подольский, но был там задержан полицией.

В ходе  разбирательства подсудимый признался, что ранее встречался с погибшей, однако затем они расстались и он встретил другую. При этом парень продолжал общаться со студенткой, даже после беременности его новой пассии и до ее аборта. После этого, по словам курсанта, он не общался с бывшей девушкой до дня убийства, успев зачать со своей избранницей ребенка и жениться на ней.

Спустя три недели после свадьбы уроженец Каменца-Подольского пришел в гости к своей экс-подруге и та якобы заявила ему, что он лишится второго ребенка так же, как лишился первого. От этих слов злоумышленник потерял над собой контроль и убил 22-летнюю девушку. Похищенное золото он сдал в ломбард, а деньги отдал жене.

Суд признал курсанта виновным в убийстве из корыстных мотивов и разбое, приговорив его к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, экс-военнослужащему предстоит возместить матери погибшей 139 тысяч гривен морального и материального ущерба. На данный момент приговор не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.

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