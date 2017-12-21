Аудиторскую деятельность и отчетность в Украине привели к стандартам ЕС 21 декабря 2017 г. источник 1 0

Верховная Рада приняла закон об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Законопроект №6016-д «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» поддержали 229 депутата.



«Указанный законопроект разработан с целью приведения норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы 43 и Регламента 537 2014 года», – отметила, представляя документ, глава налогового комитета Нина Южанина.



Законом уточнен механизм финансирования органа общественного надзора, Аудиторской палаты и переменной составляющей.



Кроме того, соответствующим законом приведены в соответствие другие законы относительно определения требований к субъектам аудиторской деятельности, имеющих право проводить обязательный аудит финансовой отчетности, в частности обязательный аудит государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, политических партий.