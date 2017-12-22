В парке Горького обещают «поновогодние зазывалки» 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

23 декабря в харьковском парке Горького торжественно зажгут новогоднюю елку и откроют почту Деда Мороза.

Праздник начнется в 13:00 с развлекательных программ «Желторотики», «Поновогодим» и «Зазывалки», после чего творческая студия Pingwin представит малышам «Чудесный наряд Деда Мороза».



В вечернее время организаторы планируют показать спектакль «12 месяцев», который завершится зажжением огней на елке и пиротехническим шоу. Далее в парке пройдет концерт «Лучшие песни детства», а завершением мероприятия станет молодежная дискотека до 22:00.



Аналогичная программа запланирована в воскресенье, но к уже упомянутым мероприятиям добавятся кукольный спектакль «Про кота-воеводу», мини-диско с ростовыми куклами «Тусовщики» и выступление ансамбля «3+2».



Кроме того, на выходных в парке Горького откроют дом Деда Мороза, в котором дети смогут пообщаться с повелителем зимы, и почту, где ему можно будет оставить сообщение.