Трагедия на Сумской: Дронов остается под арестом 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

21 декабря апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу адвоката Геннадия Дронова – второго участника ДТП на Сумской, который находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg.

В апелляции адвокат оспаривал арест своего подзащитного.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд оставил в силе предыдущее решение, которым Дронову была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Дронов останется в СИЗО до 10 февраля.



Напомним, 18 октября Lexus, управляемый 20-летней Аленой Зайцевой пытался на красный свет миновать перекресток у «Пузатой хаты» на Сумской, где его подбил начавший движение по сигналу светофора Touareg. В результате аварии Lexus насмерть задавил 5 человек и еще шестеро попали в больницу с травмами. Позже еще одна девушка умерла в больнице.



Киевский райсуд Харькова избрал для Елены Зайцевой, которая находилась за рулем Lexus, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней – до 16 декабря без определения залога.



6 ноября Дронов стал подозреваемым. Он подозревается в том, что начал движение на запрещающий сигнал светофора, остановился за светофором, а также в том, что перед началом движения не убедился в его безопасности.



9 ноября принял суд принял решение заключить его под стражу на 42 суток без возможности внесения залога. 14 декабря арест был продлен.