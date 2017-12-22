Два родственных харьковских предприятия отметили юбилеи

На заводах прошли праздничные мероприятия, в программе которых коллективы и лучших работников отметили, в частности, Почетными грамотами и благодарностями от областных и городских властей.
«Коммунар» специализируется на выпуске систем управления ракет-носителей и космических объектов. Наряду с этим предприятие выпускает широкий спектр промышленных и бытовых товаров – от приборов систем управления для самолетов, программно-технических комплексов управления паровыми турбинами, до промышленных и бытовых электросчетчиков, счетчиков учета расхода воды, сварочного оборудования etc.
В обладминистрации отмечают
положительные тенденции в развитии «Объединения «Коммунар». В течение года зарплаты сотрудников выросли на 30%. Нынешний год предприятие завершает с прибылью, у него есть заказы на следующий год. Завод «ФЭД», по данным ХОГА, тоже имеет портфель заказов на следующий год.
История «Коммунара» ведет начало с 1927 года, когда в Харькове была созданная детская трудовая коммуна, руководителем и идейным вдохновителем которой был известный педагог Антон Макаренко. В 1928-29 годах были оборудованы мастерские, а с 1930 года начали работать первые производственные цеха. В 1932 году завод запустил производство электроинструментов, а с 1934 года было налажено изготовление первого в стране фотоаппарата «ФЕД».
В 1951 году завод «Электроинструмент» был передан Министерству средств связи для освоения производства бортовой и наземной аппаратуры систем управления ракет, а спустя год на предприятии налажено его серийное производство. С 1964 года ГНПП «Объединения Коммунар» изготавливает бортовую систему управления для ракет-носителей «Протон», которые с 1967 года вывели на орбиту свыше 200 разных космических аппаратов. При помощи наземного испытательного комплекса «Кипарис», созданного специалистами «Коммунара», был осуществлен запуск корабля многоразового действия «Буран», с 1997 года «Коммунар» принимает участие в изготовлении системы управления ракеты «Зенит-3SL», предназначенной для использования в рамках международных проектов «Морской старт», «Альфа» и «Глобалстар».
На рубеже 2000-х годов одним из направлений деятельности предприятия стали разработка и изготовление комплектующих изделий для предприятий железнодорожной отрасли Украины и стран ближнего зарубежья. При содействии ПАО «Укрзалізниця» «Коммунар» стал одним из основных поставщиков продукции для строительства и капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов и вагонов метрополитена.
Предприятие продолжает сотрудничество с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», АО «Юникон», ООО «Харьковский вагоностроительный завод» в направлении производства новых вагонов для обеспечения потребностей железнодорожной отрасли Украины и модернизации пассажирских вагонов, эксплуатируемых ПАО «Укрзалізниця».
Завод «ФЭД» был основан в 1927 году на базе мастерских той же Детской коммуны и начал свою деятельность с выпуска простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов. В дальнейшем были разработаны и серийно выпускались знаменитые малоформатные фотоаппараты серии «ФЭД-5», автоматические фотоаппараты «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «ФЭД-35», «ФЭД-50», стереофотоаппараты «ФЭД-Стерео» и другие фотопринадлежности. В послевоенные годы завод продолжил производить аппаратуру для авиационной промышленности, а вскоре стал производить и для космической, а также других отраслей машиностроения. При этом продолжался выпуск фотоаппаратов серии «ФЭД».
В 1993 году на базе завода «ФЭД», Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и Первомайского машиностроительного завода было образовано ЗАО «Корпорация ФЭД». В 2010 году, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, завод вошел в перечень предприятий авиапромышленности Украины, получающих государственную поддержку, а спустя год – в состав государственного концерна «Укроборонпром».
На заводе освоено производство авиационных агрегатов (интегральных гидроприводов, агрегатов топливопитания, систем автоматического управления авиационных двигателей, агрегатов систем автоматического управления полетом, агрегатов гидравлических систем).