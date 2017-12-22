Бывшего депутата Харьковского горсовета оставили в СИЗО

Напомним, Андрею Лесику, полномочия которого прекращены досрочно, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).
По данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, Лесик осуществлял призывы к изменению границ территории государства
. В частности, в публичных выступлениях он призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.
Поскольку подозреваемый скрывался от следствия и не являлся на вызовы ни следователя, ни суда, его объявили в розыск. 15 декабря он был задержан
на территории одной из соседних областей. По решению Киевского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.