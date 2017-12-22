Бывшего депутата Харьковского горсовета оставили в СИЗО 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 2

Апелляционный суд Харьковской области поддержал ходатайство прокуратуры области и оставил без изменений решение суда первой инстанции, который избрал для экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.