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Бывшего депутата Харьковского горсовета оставили в СИЗО

Бывшего депутата Харьковского горсовета оставили в СИЗО
Апелляционный суд Харьковской области поддержал ходатайство прокуратуры области и оставил без изменений решение суда первой инстанции, который избрал для экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, Андрею Лесику, полномочия которого прекращены досрочно, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По данным предварительного расследования, проводимого следователями Службы безопасности Украины, будучи депутатом, Лесик осуществлял призывы к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал граждан блокировать транспортные развязки с целью препятствования передвижению по городу военных и полиции, провести незаконный референдум, не подчиняться законной государственной власти.

Поскольку подозреваемый скрывался от следствия и не являлся на вызовы ни следователя, ни суда, его объявили в розыск. 15 декабря он был задержан на территории одной из соседних областей. По решению Киевского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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