Саакашвили прокомментировал информацио о голландской визе (видео)
22 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил визу для выезда в Нидерланды.
Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf: «Саакашвили недавно получил визу нашей страны в посольстве Нидерландов в Киеве в контексте воссоединения семьи. 49-летний политик женат на голландской гражданке Сандре Рулофс, с которой у него двое детей».
Ранее голландское издание сообщало, что Саакашвили получил визу для выезда в Нидерланды в посольстве страны в Киеве.
Согласно информации издания, данные о получении визы подтвердили журналистам источники в Министерстве безопасности и юстиции Нидерландов.
Михеил Саакашвили получил пакет документов для выезда в Нидерланды еще на прошлой неделе. После выхода из следственного изолятора политик ходил в посольство Голландии.
«Он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда. Но, как видим, он этого не сделал. Силой ничего с ним делать пока не планируется, идет юридическая процедура по поводу законности его пребывания в Украине. Она раньше середины января не закончится», – отмечает ИА «РБК-Украина», ссылаясь на источник в правящей коалиции.
Впрочем, сам Михеил Саакашвили заявил в эфире канала News One, что не нуждается в голландской визе.
– Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы пока я в Украине – я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве (не визе, а гражданстве) от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Голландии. У меня есть приглашения на работу в Америку и в несколько стран Европы. Эта проблема у меня не стоит, – заявил Михеил Саакашвили.