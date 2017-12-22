Саакашвили прокомментировал информацио о голландской визе (видео) 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил визу для выезда в Нидерланды.