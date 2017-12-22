Общество

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Под Харьковом обустроили крупное бомбоубежище

Под Харьковом обустроили крупное бомбоубежище
Харьковская местная прокуратура №1 обеспечила реальное исполнение решения Харьковского окружного административного суда по приведению в надлежащее техническое состояние 300 кв. м бомбоубежища.
Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, речь идет о сооружении гражданской защиты, которое находится на балансе публичного акционерного общества в Холодногорском районе.  Хранилище рассчитано на укрытие 500 человек.

– Общество не поддерживало помещения в надлежащем техническом состоянии. Оно было не пригодно для укрытия населения. Помещение не имело дверей, вентиляции, мебели, не было оборудовано  противопожарными средствами, – сообщила Екатерина Шевцова.

В марте 2017 г. прокуратура обратилась в суд с требованием обязать общество привести в порядок помещение для укрытия населения. Суд в полном объеме удовлетворил иск. Сейчас недостатки устранены. Бомбоубежище готово к эксплуатации.

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