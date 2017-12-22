В Харькове задержаны подозреваемые во взрывах 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области задержаны члены банды, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



В качестве «аргумента» для устрашения потерпевших злоумышленники использовали огнестрельное оружие и взрывчатку. Именно эта группа оказалась причастной к серии подрывов аптек и автосалонов в Харькове.



Вышли на след дерзких преступников сотрудники Управления уголовного розыска областного управления. К ним поступила оперативная информация о том, что в городе орудует преступная группа, участники которой, пользуясь авторитетом в криминальных кругах, требуют значительные денежные суммы у харьковских бизнесменов. Серьезность своих намерений воры доказывали умышленным повреждением имущества потерпевших – поджигали торговые объекты, бросали в помещения гранаты.



Харьковские оперативники совместно с сотрудниками следственного управления задокументировали преступную деятельность трех человек, которые входили в группу. Все они – харьковчане 41 и 42 лет, двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Следствием установлена ​​причастность членов группировки к более 10 зарегистрированных на территории Харькова уголовным правонарушениям – умышленному повреждению имущества девяти аптек, двух автосалонов, частных домовладений.



В соответствии с постановлением Киевского районного суда Харькова работники полиции провели обыски по местам проживания фигурантов. У злоумышленников обнаружен и изъят корпус гранаты РГД-5, а также запал к ней, пистолет и два револьвера для отстрела резиновыми пулями, штык-нож, несколько паспортов на разные фамилии, балаклавы, наручники, пластиковые стяжки.



Также один из злоумышленников соорудил схрон на чердаке своего частного дома, из которого работники полиции изъяли 2 корпуса гранаты РГД-5, корпус гранаты Ф-1 и несколько запалов.



В настоящее время один из членов банды задержан, двое его подельников объявлены в розыск. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).



Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении в совершении уголовных преступлений. Максимальное наказание за совершение таких преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.