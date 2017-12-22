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Харьковская прокуратура провела обыски в Запорожском облсовете

Харьковская прокуратура провела обыски в Запорожском облсовете
Прокуратура Харьковской области проводит расследование по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По предварительным данным, один из руководителей Запорожского облсовета в сговоре с другими должностными лицами и руководителями местных обществ и частных предприятий незаконно завладели бюджетными средствами. Речь идет о 87 млн грн, которыми подозреваемые завладели, проводя фиктивные тендеры по благоустройству парка и школьной спортплощадки.

Устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Проведено 50 санкционированных судом обысков по месту работы и жительства возможных фигурантов производства в Запорожье и Мелитополе. Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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