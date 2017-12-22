Харьковская прокуратура провела обыски в Запорожском облсовете 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура Харьковской области проводит расследование по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По предварительным данным, один из руководителей Запорожского облсовета в сговоре с другими должностными лицами и руководителями местных обществ и частных предприятий незаконно завладели бюджетными средствами. Речь идет о 87 млн грн, которыми подозреваемые завладели, проводя фиктивные тендеры по благоустройству парка и школьной спортплощадки.



Устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Проведено 50 санкционированных судом обысков по месту работы и жительства возможных фигурантов производства в Запорожье и Мелитополе. Досудебное расследование продолжается.



Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.