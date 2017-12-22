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Двух харьковских ученых задержали с сумкой обогащенного урана

Двух харьковских ученых задержали с сумкой обогащенного урана
Двое харьковчан 48-ми и 65-ти лет задержаны полицейскими отдела зоны ЧАЭС в селе Старые Петровцы (Вышгородский р-н Киевской области).
Сотрудники одного из научных учреждений направлялись на собственном автомобиле в Киев. В салоне их машины правоохранители обнаружили спортивную сумку с обогащенным ураном.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За попытку вывоза радиоактивных веществ харьковчанам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

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