В центре Харькова установят памятник Людмиле Гурченко

Полтора года назад к воплощению этого проекта приступил харьковский скульптор, заслуженный художник Украины Катиб Мамедов. Скульптор говорит, что более 20 лет мечтал создать памятник Людмиле Гурченко.
– Я с детства с восхищением смотрел ее фильмы, мы воспитывались на них. Для меня Людмила Гурченко – символ красоты, величия и талантливой актрисы. Когда я узнал, что она родом из Харькова и гордость нашего города - я в душе вынашивал эскизы, как бы я воплотил этот проект в жизнь, – отметил Катиб Мамедов.
За полтора года работы художник создал десятки эскизов, некоторые даже отлил из бронзы. В итоге был утвержден эскиз монумента высотой более 7,5 метров. В композицию вошли 15 персонажей из шести знаменитых фильмов с участием Людмилы Гурченко: «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь» и прочих, над которыми возвышается скульптура знаменитой актрисы.
– Для меня большая честь создать памятник этой великой актрисе – это моя коронная песня. Я горд этим. Ведь мы создаем его для молодого поколения. В ее фильмах везде позитив, и увековечивая фрагменты из этих фильмов, мы оставляем нашим детям и внукам что-то хорошее, – подчеркнул автор.
Сейчас в сквере продолжается реконструкция. После завершения всех работ уже весной в центре парка установят и торжественно откроют памятник Людмиле Гурченко, сообщает пресс-служба горсовета
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