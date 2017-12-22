Лучших студентов Харькова наградили поездкой в Кельн 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 2 0

21 декабря в киевском Национальном университете пищевых технологий состоялось закрытие всеукраинского проекта «Пищевые технологии 2018» и награждение его победителей дипломами на поездку в Германию.