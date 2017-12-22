Украина

  • 191
    •  / 

Лучших студентов Харькова наградили поездкой в Кельн

Лучших студентов Харькова наградили поездкой в Кельн
21 декабря в киевском Национальном университете пищевых технологий состоялось закрытие всеукраинского проекта «Пищевые технологии 2018» и награждение его победителей дипломами на поездку в Германию.
Конкурс был инициирован благотворительным Фондом Бориса Колесникова для студентов специальностей, связанных с пищевыми технологиями. Его цель – оказать поддержку креативным и целеустремленным студентам профильных вузов, дать экспертную оценку их стартапам и разработкам, стимулировать их к развитию отечественной пищевой отрасли. 
Проект «Пищевые технологии 2018» длился полтора месяца. В нем зарегистрировались 800 участников со всей Украины, в том числе и из Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Василенко, Харьковского государственного университета питания и торговли.



Конкурсанты прошли два этапа отбора: в ноябре написали мотивационные эссе, а в декабре 73 финалиста защитили собственные проекты перед членами жюри – директором мясокомбината компании «АПК Инвест» Иваном Башкиром, начальником производственного отдела компании «Конти» Татьяной Курчаевой, генеральным директором компании «Артвайнери» Игорем Толкачевым и директором по производству «Артвайнери» Людмилой Поваляевой.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил 30 конкурсантов с заслуженной победой и вручил им дипломы на посещение кондитерской выставки ISM 2018 в Кельне.

– Две трети проектов финалистов касались здорового питания и вегетарианства. Молодежь четко знает, что сейчас нужно людям. И хотя у нас нет еще такой покупательской способности, какую хотелось бы иметь, но она обязательно будет. Наши победители на правильном пути, – отметил Борис Колесников.



Финалисты охватили все направления пищевой отрасли – от изготовления хлебобулочных изделий до пивоварения. Их разработки, проекты, стартапы основывались на производстве продукции из высококачественного и экологически чистого сырья. Студенты презентовали новые способы и рецепты приготовления полезных десертов, безглютенового хлеба, детского питания, молочных коктейлей, продуктов для диабетиков. Конкурсанты предлагали свои идеи снижения калорийности кондитерских изделий, а еще – издать пособие для родителей и детей о здоровом питании и с рецептами совместного приготовления блюд, выпустить линейку съедобной посуды и многое другое.

Победителями проекта «Пищевые технологии» стали авторы самых оригинальных проектов, которым удалось удивить экспертов отрасли и доказать их перспективность.

Уже в январе во время посещения экспозиции украинские студенты ознакомятся с новинками отрасли – техникой, товарами, инновациями. Планируется, что в выставке примут участие 1 600 экспонентов из 65 стран мира. Организаторы сфокусируются на актуальных темах и трендах: от формирования цены и моды на биопродукты до новых вкусовых ощущений. ISM откроет своим посетителям широкий спектр товаров: шоколад, кондитерские изделия из сахара, хрустящие и бисквитные хлебобулочные изделия, мороженое и полуфабрикаты.

Посещение отраслевого форума подобного уровня даст победителям проекта «Пищевые технологии 2018» новое представление о мировой пищевой отрасли. Они вернутся в Украину с новыми знаниями и опытом, которые им пригодятся для внедрения своих стартапов в жизнь.



Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова 9 лет реализует образовательные проекты для молодежи, в частности, для студентов авиационных, архитектурно-строительных, железнодорожных, морских, аграрных и IT-специальностей. На сайте организации идет регистрация в проектах «Морское дело», «Программист» и «Железнодорожник», в которых могут принять участие все студенты технических вузов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7931 грн
100 USD 2795.09 грн
100 EUR 3313.02 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи