Как праздновали Рождество на Слобожанщине

Во вторник, 26 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Галина Васильевна Лукьянец,
заслуженная артистка Украины, руководитель фольклорного ансамбля «Муравский шлях».
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Чем колядки отличаются от щедривок?
Ходят ли с колядками по домам в современной Европе и как воспринимает это население?
Что такое святки и сколько они длятся?
Чем сочельник отличается от щедрого и голодного святвечера?
Когда первым гостем в доме может быть только мужчина?
Что можно нагадать на Рождество?
Как поддерживать рождественские традиции в семейном кругу?
Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в пятницу, 5 января.