Как праздновали Рождество на Слобожанщине 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 26 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Галина Васильевна Лукьянец,

заслуженная артистка Украины, руководитель фольклорного ансамбля «Муравский шлях».

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Чем колядки отличаются от щедривок?

Ходят ли с колядками по домам в современной Европе и как воспринимает это население?

Что такое святки и сколько они длятся?

Чем сочельник отличается от щедрого и голодного святвечера?

Когда первым гостем в доме может быть только мужчина?

Что можно нагадать на Рождество?

Как поддерживать рождественские традиции в семейном кругу?



Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в пятницу, 5 января.