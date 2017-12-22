Анонс гостя

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Как праздновали Рождество на Слобожанщине

Как праздновали Рождество на Слобожанщине
Во вторник, 26 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Галина Васильевна Лукьянец,
заслуженная артистка Украины, руководитель фольклорного ансамбля «Муравский шлях».
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Чем колядки отличаются от щедривок?
Ходят ли с колядками по домам в современной Европе и как воспринимает это население?
Что такое святки и сколько они длятся?
Чем сочельник отличается от щедрого и голодного святвечера?
Когда первым гостем в доме может быть только мужчина?
Что можно нагадать на Рождество?
Как поддерживать рождественские традиции в семейном кругу?

Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в пятницу, 5 января.

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