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Харьковского волонтера могут снова арестовать

Харьковского волонтера могут снова арестовать
Харьковский волонтер Вадим Мохов и его адвокат Олег Головков не исключают очередной попытки его ареста на заседании суда, которое состоится 26 декабря 2017 года.
Об этом они заявили журналистам сегодня в Харькове.

Они сообщили, что на данный момент завершено досудебное расследование по делу против Вадима Мохова о якобы незаконной добыче углеводородов и завладении имуществом. Обвинительный акт в отношении директора частной газодобывающей компании «Укргазвыдобуток» передан на рассмотрение в Харьковский районный суд Харьковской области.  Там же на 26 декабря назначено подготовительное заседание.

Однако, по словам адвоката Олега Головкова, это является грубым нарушением территориальной подсудности, а именно ч.1 ст.32 УПК Украины. И согласно закону, дело должен рассматривать Дзержинский районный суд Харькова, о чем подано соответствующее ходатайство. 

– Мы считаем такие действия прокуратуры умышленными, поскольку именно Харьковский районный суд области ранее, игнорируя факты защиты, вынес необоснованное решение об аресте Вадима Мохова, – подчеркнул Олег Головков.

В свою очередь Вадим Мохов считает уголовное дело против него сфальсифицированным, а действия прокуратуры предвзятыми.

– Я никогда не уклонялся от дачи показаний. Даже наоборот, будучи заинтересованном в скорейшем выяснении истинных обстоятельств дела, сам инициировал встречи со следователем. Тем не менее, правоохранительные органы игнорируют этот факт. Они провели несколько обысков у меня дома, было арестовано имущество. Меня самого, как вы помните, в начале октября арестовали, – напомнил Вадим Мохов.

Он также отметил, что, не смотря на действия правоохранителей, он продолжает свою волонтерскую деятельность. А компания «Укргазвыдобуток», руководителем которой он является, поддерживает социальные проекты. В частности, недавно помогли Харьковскому военному госпиталю приобрести оборудование стоимостью 100 тыс грн. А 23 декабря в Харькове пройдет международный благотворительный концерт «Классическая феерия», партнером которого уже третий год является компания.

Напомним, 5 октября 2017 года Вадим Мохов был арестован, когда он по собственному желанию прибыл в  Мерефу на встречу со следователем. Задержание происходило с грубым нарушением УПК, поскольку его сначала арестовали, а потом официально объявили о подозрении. На следующий день состоялось судебное заседание Харьковского районного суда Харьковской области по определению меры пресечения Мохову, которое переносилось несколько раз. В результате поздно вечером судья вынесла решение о содержании Мохова под арестом с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн. Во время пребывания в следственном изоляторе Вадим Мохов подвергался давлению и существовала реальная угроза его жизни, о чем он заявил на пресс-конференции в Харькове.

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