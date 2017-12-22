Десятки заводов Харькова и области ликвидировали долги по зарплате 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Очередное заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам состоялось 21 декабря.