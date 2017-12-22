Десятки заводов Харькова и области ликвидировали долги по зарплате

По информации директора Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрия Шпараги, с начала года комиссия заслушала отчеты руководителей более 50 предприятий-должников. В результате работы комиссии работники области получили заработную плату, которую им задолжали, на общую сумму 77 млн грн, сообщает пресс-служба ХОГА
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– В течение года полностью ликвидирована задолженность на 70 предприятиях, сокращен ее размер – на 15 предприятиях области, – сообщил Юрий Шпарага.
Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос погашения долгов на ГП «Харьковский электромеханический завод», ГП «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению», КП «Змиевской ремонтный энергомеханический завод», Балаклейском предприятии тепловых сетей.
Руководитель Балаклейского предприятия тепловых сетей заверил, что долг будет ликвидирован до начала 2018 года. На ГП «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению» обещают ликвидировать долги до июля следующего года.
По итогам заседания определены первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов. Руководители предприятий-должников предупреждены об административной и уголовной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы.