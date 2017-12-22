Общество

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В Харьковской области введут электронный билет для льготников

В Харьковской области введут электронный билет для льготников
К июню 2018 года в Харьковской области собираются ввести единый электронный билет для учета перевозок пассажиров льготных категорий.
Вопрос обсудили 22 декабря на собрании Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области, которое провел в Люботине президент Ассоциации Сергей Чернов, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Реализация этого проекта позволит вести учет по перевозкам льготников междугородным, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом.

Затраты для перевозки льготных категорий граждан – статья расходов и обязательства местных бюджетов, до недавнего времени это осуществлялось за средства государства.

В 2017 году местные бюджеты возместили перевозчикам 18 млн грн, что составляет 14% от их затрат на льготных категориях: автоперевозчикам компенсировано 14 млн грн, железнодорожникам – 3,7 млн грн. В значительной степени такое недофинансирование объясняется отсутствием системы справедливого учета.

Как отметил первый заместитель председателя областного совета Виктор Коваленко, «вопрос нужно прежде всего урегулировать на государственном уровне. И неприемлема ситуация, при которой в стране 142 льготные категории и две трети населения страны – льготники».

Президент Ассоциации, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов отметил, что ни одно успешное государство мира не позволяет себе такой объем льгот:

– Убежден, и мы должны осуществить тщательную ревизию в этой сфере.

В ходе заседания члены Ассоциации обсудили возможность введения сначала пилотного проекта. Соответствующая инициатива местных громад будет качественно отработана со специалистами и воплощена.

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