Харьков

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Ночной экспресс в Одессу пустят с 27 декабря

Ночной экспресс в Одессу пустят с 27 декабря
С 27 декабря «Укрзалiзниця» назначила новый поезд №7/8 категории «Ночной экспресс» по маршруту Харьков — Одесса — Харьков.
Курсировать он будет через день. Из Харькова поезд отправится в 21.31 — с 27 декабря по 19 января по нечетным числам, а с 22 января — по четным и прибудет в Одессу в 8.53, с 28 декабря по 20 января – по четным числам, а с 23 января — по нечетным. В пути следования «Ночной экспресс» сделает всего пять остановок — на станциях Полтава-Южная, Кременчуг, Знаменка-Пассажирская, Кропивницкий и Вознесенск. Обратно из Одессы поезд будет уходить в 21.27 — с 28 декабря по 20 января по четным числам, а с 23 января — по нечетным  и прибудет в Харьков с 29 декабря по 21 января по нечетным числам в 8.55, а с 24 января — по четным в 8.35.

По сравнению с ночным скорым фирменным поездом №60/59 «Чайка» Одесса — Харьков — Одесса поезд №7/8 будет проходить маршрут протяженностью 765 км быстрее на два часа — при следовании из Харькова в Одессу и на два с половиной часа — при следовании из Одессы в Харьков.

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