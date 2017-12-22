Как жители Харьковской области воспользовались программой «Доступные лекарства» 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Итоги реализации правительственной программы в 2017 году подвели 22 декабря в ходе селекторного совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.