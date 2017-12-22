Здоровье

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Как жители Харьковской области воспользовались программой «Доступные лекарства»

Как жители Харьковской области воспользовались программой «Доступные лекарства»
Итоги реализации правительственной программы в 2017 году подвели 22 декабря в ходе селекторного совещания под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.
Открывая совещание, он отметил, что в течение года Харьковская область была среди лидеров по реализации программы. Вследствие этого, согласно статистическим данным, в регионе улучшились показатели заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями. Так, количество вызовов службы экстренной медицинской помощи из-за обострения гипертонической болезни в области уменьшилось на 8%, количество заболеваний инфарктом миокарда – на 5%, смертность от инсультов – почти на 20%, сообщает пресс-служба ХОГА.

По данным, которые привела и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан, к участию в программе «Доступные лекарства» привлекли 412 аптечных учреждений (23,5% от общей сети), из них в районах области – 313 учреждений, в городе Харьков - 99.

Кроме того, 771 пункт реализации препаратов по программе был открыт в медицинских учреждениях первичного звена – ФАПах и амбулаториях ОПСМ (84,4% сети заведений). 100% учреждений первичного звена задействовали в Двуречанском, Дергачевском, Кегичевском, Лозовском, Первомайском, Сахновщинском, Харьковском, Чугуевском и Шевченковском районах.

– За время действия программы в области было выписано 1,5 млн рецептов, на данный момент пациенты получили лекарства по 1,2 млн рецептов. Практически все средства, выделенные области из государственного бюджета на реализацию программы в 2017 году, - 48,8 млн грн – использованы, – рассказала Галина Сироштан.

По словам Михаила Черняка, в следующем году действие программы «Доступные лекарства» будет продолжено, при этом перечень препаратов и финансирование увеличат. В частности, планируется добавить в списки лекарства, необходимые пациентам с болезнями желудка и 12-перстной кишки, депрессией, а также препараты для профилактики и лечения анемии у беременных в первом триместре.

– Поэтому мы должны продолжать активно информировать население области о программе, чтобы люди максимально воспользовались возможностями, которые дает государство. Эта работа должна быть системной. Особое внимание следует уделить обновлению реестров пациентов, которые могут получать лекарства по программе, – подчеркнул Михаил Черняк, обращаясь к участникам совещания.
Справка
Правительственная программа «Доступные лекарства» начала работать в апреле 2017 года. Она предусматривает возмещение государством стоимости 198 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы. Государство полностью возмещает стоимость 31 препарата, за другие пациент доплачивает 10-30% стоимости (от 2 до 120 грн).

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