Происшествия

  • 332
    •  / 

В Харьковской области мужчина застрелился при задержании

В Харьковской области мужчина застрелился при задержании
В Лозовой мужчина 22 декабря ночью выстрелил себе в голову во время задержания.
Перед этим нарушитель пытался ограбить квартиру, сообщает ТРК «СигмаТВ».

Правоохранителей вызвала жительница дома №18 в третьем микрорайоне. Она рассказала, что слышала странные звуки в подъезде, глазок в ее двери заклеили.

Когда полиция приехала на вызов, из подъезда выбежал человек и несколько раз выстрелил.

– Стрелок начал убегать, а когда понял, что бежать некуда – выстрелил себе в голову. Пуля прошла навылет – нарушитель умер в больнице. Умерший стрелял металлическими шариками из травматического пистолета, полиция оружие не применяла, – сообщил начальник Лозовского отдела полиции Николай Пономарь.

В личных вещах вора нашли отмычки для дверных замков. Правоохранители установили, что мужчина ранее уже привлекался за подобные преступления, дома у него обнаружили ноутбуки, карты и телефоны, владельцев которых определяют.

Вор проследил, чтобы хозяев дома не было.

– Он определил это по квитанции в дверях. Вечером он проверил, что за день платежку с двери не вынимали, значит хозяев дома не было, – отметил начальник отдела полиции.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7931 грн
100 USD 2795.09 грн
100 EUR 3313.02 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи