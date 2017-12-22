В Харьковской области мужчина застрелился при задержании

Перед этим нарушитель пытался ограбить квартиру, сообщает ТРК «СигмаТВ»
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Правоохранителей вызвала жительница дома №18 в третьем микрорайоне. Она рассказала, что слышала странные звуки в подъезде, глазок в ее двери заклеили.
Когда полиция приехала на вызов, из подъезда выбежал человек и несколько раз выстрелил.
– Стрелок начал убегать, а когда понял, что бежать некуда – выстрелил себе в голову. Пуля прошла навылет – нарушитель умер в больнице. Умерший стрелял металлическими шариками из травматического пистолета, полиция оружие не применяла, – сообщил начальник Лозовского отдела полиции Николай Пономарь.
В личных вещах вора нашли отмычки для дверных замков. Правоохранители установили, что мужчина ранее уже привлекался за подобные преступления, дома у него обнаружили ноутбуки, карты и телефоны, владельцев которых определяют.
Вор проследил, чтобы хозяев дома не было.
– Он определил это по квитанции в дверях. Вечером он проверил, что за день платежку с двери не вынимали, значит хозяев дома не было, – отметил начальник отдела полиции.