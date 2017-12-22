Харьковская областная библиотека для детей стала победителем всеукраинского конкурса 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Киеве прошло торжественное подведение итогов и награждение победителей Всеукраинского конкурса областных библиотек для детей.