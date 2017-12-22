Харьков

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Харьковская областная библиотека для детей стала победителем всеукраинского конкурса

Харьковская областная библиотека для детей стала победителем всеукраинского конкурса
В Киеве прошло торжественное подведение итогов и награждение победителей Всеукраинского конкурса областных библиотек для детей.
Харьковская областная библиотека для детей была признана лучшей областной детской библиотекой года. Гран-при - высшую награду этого конкурса - библиотека получила за систематическую работу с временно перемещенными лицами, воспитание патриотизма, формирование высокого уровня мировоззрения и поддержку одаренных детей, сообщает пресс-служба ХОГА.

Составляющими целевого комплексного проекта «Десять шагов навстречу миру», представленного библиотекой на конкурс, являются:

- ежегодная организация и проведение областного патриотического форума для детей, межрегиональных конкурсов детской открытки - «Библиотека. Книга. Семья» и «Дом. Семья. Родина» (с участием детей Харьковской, Донецкой, Луганской и Львовской областей);

- благотворительная акция «Папина книга» (сбор книг для детей бойцов АТО и пополнение мобильной библиотеки для бойцов, находящихся на волонтерском пункте «Южный пост»);

- организация в библиотеке мастер-классов «Оберег для бойца»;

- сотрудничество с семьями переселенцев (реализация мини-проекта «Книга для особенного ребенка» в модульном городке для временно перемещенных лиц).

«В течение следующего года проект будет продолжен. Ожидается присоединение к его реализации представителей органов местного самоуправления, ведущих харьковских издательств, общественных и волонтерских организаций», - сообщили в Харьковской областной библиотеке для детей.

Кроме того, в Национальной библиотеке для детей приветствовали победителей Всеукраинского детского литературного конкурса «Творческие каникулы», в котором соревновались почти три тысячи детей.

Владислава Реуцкая, которая живет в поселке Краснопавловка Лозовского района, победила в номинации «Далі буде? Ні, далі – вже є!» среди читателей-учеников 14-18 лет.

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