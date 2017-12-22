В Харькове заменили более 60 километров внутридомовых сетей 22 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Более 60 км внутридомовых сетей холодного водоснабжения и водоотведения заменили бригады КП «Харьковводоканал» в 2017 году.