В Харькове заменили более 60 километров внутридомовых сетей

В четырех районах города уже выполнен весь объем работ по замене внутридомовых сетей на текущий год, сообщает пресс-служба горсовета
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В Шевченковском, Немышлянском, Московском и Новобаварском районах коммунальщики уже приступили к работам, запланированным на 2018 год. Две трети работ проводятся за счет средств городского бюджета и одна треть – за счет собственных средств предприятия. По его словам, в 2016 году было заменено около 57 км труб, в 2015 – более 53 км, а в 2014 – 32 км.
– Большие объемы работ мы начали выполнять с 2015 года, и с каждым годом они наращиваются. Но это не значит, что ремонт был произведен абсолютно во всех домах, и, естественно, работы по замене труб продолжатся, – отметил начальник управления внутридомовых сетей Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.
В 2018 году «Харьковводоканал» планирует провести ремонтные работы в 735 домах и заменить около 65 км труб на внутридомовых сетях холодного водоснабжения и водоотведения.