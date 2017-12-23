Харьков

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Во дворе школы установят первый в Харькове памятник Лысенко

Во дворе школы установят первый в Харькове памятник Лысенко
Во дворе детской музыкальной школы №6 имени Н.В. Лысенко в скором времени появится памятник знаменитому композитору, дирижеру, пианисту, педагогу, общественному деятелю, основоположнику украинской национальной классической музыки, чье имя она носит.
Макет памятника уже изготовил известный скульптор Сейфаддин Гурбанов.
 
По словам директора детской музыкальной школы №6 имени Н.В. Лысенко Людмилы Георгиевской, идея установки памятника возникала год назад, и вот, наконец, появился первый эскизный макет памятника.

– Макет выполнил известный скульптор Сейфаддин Гурбанов. И дальше создание памятника Лысенко будет осуществлять именно он, – рассказывает Людмила Георгиевская. – Вначале предполагалось, что макет выполнит его студент, но Сейфаддин Алиевич решил, что такой ответственный проект должен осуществлять более опытный, авторитетный человек. Кроме того, его увлекла не только внешняя, но и глубинная сущность выдающегося композитора. В последнее время мы не раз беседовали о нем, слушали его произведения.

– Да, личность Лысенко  не только захватила меня, но, можно даже сказать, покорила, – признается скульптор, народный художник Украины, завкафедрой скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Сейфаддин Гурбанов. – Получив предложение стать руководителем работы студента над памятником композитору, я решил поближе ознакомиться не только с его биографией, внешним обликом, но и с его музыкой. Она произвела на меня глубокое впечатление. Мне стало интересно перенести ее с языка музыкальных созвучий на язык линий и форм скульптурной композиции. И чем больше я размышлял об этом, тем больше мне этого хотелось. И вот однажды я принял решение - самому взяться за работу и довести ее до успешного завершения.

По словам Сейфаддина Гурбанова, в каждую свою работу он старается вдохнуть жизнь, подарить ей движение.

– Не удивляйтесь, неподвижной скульптуре необходимо движение, как будто создаваемый образ остановили в то или иное мгновение совершения какого- то действия, чтобы, как во время вспышки, вырвать его из бесконечного потока и запечатлеть навсегда... По-моему, мне это удается, – говорит скульптор. – Хочется чтобы и будущая скульптура Лысенко была не застывшей в статической позе, а полной экспрессии, как и вся его прекрасная могучая музыка. Поэтому ни в коем случае мой герой не должен сидеть, пусть даже за инструментом. Он не может не только  сидеть, но и стоять, и даже идти —  я вижу его летящим на крыльях своих мелодий. Теперь о его облике. Мне не хочется, чтобы он выглядел стариком, каким стал на склоне лет. Я вижу его молодым, может быть, лишь не намного старше, чем ученики школы, которая носит его имя. Тогда он станет для них родным и близким.

И еще одна деталь, которая кажется скульптору важной, –  рука молодого Лысенко тянется к клавишам рояля, которого в композиции нет, но который легко домысливается зрителем.

– Именно эта рука, вот-вот готова опуститься на клавиши, должна связать мир музыки с миром скульптуры. Таким представляется мне будущий памятник, – делится Сейфаддин Гурбанов. – Первый макет сделан, его можно не только посмотреть, но и подержать в руках, ведь он пока маленький. Сейчас он сложился именно таким образом, но, возможно, что-то еще изменится, ведь замысел не стоит на месте. И, может быть, однажды будет найдено решение, которое кардинально изменит уже принятое. В моей практике был такой случай. Я работал над памятником героям Чернобыля. Уже была  готова фигура сильного мускулистого человека, очень подходящая для воплощения мощи и силы духа ликвидаторов аварии. Некоторое время казалось, что это решение – наилучшее. Его уже и заказчик одобрил — оставалось лишь отлить.  И вдруг меня начали мучить сомнения. Мировая катастрофа, все рушится, все разрывается. Целое делится на части. Разве может вписаться в эту трагедию цельная монолитная фигура? Нет, надо подходить к этому как-то иначе. Я думал... и вдруг прояснилось. Если мир рвется, то и человек не может сохранить цельность, он тоже начинает рваться. И тогда я делаю эскиз и начинаю рвать фигуру на части. Лейтмотив мощи и силы духа сменился лейтмотивом крика о помощи всему человечеству. Я осознал, что именно таким должен быть этот памятник. Позвонил заказчику, попросил приехать. Тот приехал и одобрил скульптуру в авангардистском, а не классическом стиле. Я понял, что новое решение лучше, правдивее и обязательно дойдет до сердец харьковчан. Единственное, чем был озабочен заказчик, успею ли я в связи со значительными изменениями завершить памятник  к назначенному сроку. Я заверил, что успею, и слово свое сдержал.

В каком именно месте двора музыкальной школы, будет установлен памятник и как он будет связан с окружающим ландшафтом, скульптор пока затрудняется ответить.

– Решения достигаются путем изучения среды, – поясняет автор. – Имеют значение геометрия ее составляющих, их взаимное расположение, точка, с которой открывается наилучший обзор. Кроме того, нужно позаботиться еще и о том, чтобы предметный фон за памятником не мешал восприятию. Например, совершенно недопустимы броская окраска архитектурных форм днем или яркий свет, направленный в глаза зрителю, ночью. Чтобы этого не произошло, нужно тщательно все изучить, осмыслить, учесть все мелочи  и только после этого  принимать решения.

Впрочем, правильно выбранная точка установки, по мнению Сейфаддина Гурбанова, – еще не все. Требуются оптимальные размеры фигуры, постамента, ориентировка в пространстве.

– Если постамент высокий, то взгляд зрителя будет направлен снизу вверх, и голова будет казаться меньше истинных размеров, – говорит скульптор. – Такая ситуация была у меня со скрипачом на крыше. В результате голову скрипачу пришлось несколько увеличить, чтобы при взгляде снизу пропорции фигуры были соблюдены. Немалое значение имеет и то, как представляет все это заказчик. В данном случае музыкальная школа в лице директора Людмилы Георгиевской.

– Образ Николая Лысенко дорог и мне, и Сейфаддину Алиевичу, потому что он тоже был педагогом – так же, как и мы, –  включается в разговор директор музыкальной школы. – Он не только творил сам, но и прививал тягу к творчеству своим ученикам. И те, подхватывая его мысли и идеи, несли их дальше – уже своим воспитанникам. Благодаря этому никогда не прерывается связь времен. То есть хороший педагог, а Лысенко был именно таким, является необходимым и очень важным звеном между прошлым и будущим.  Недавно мне пришла в голову еще одна мысль. Ведь Лысенко  писал не только взрослую музыку. Он оставил нам в наследство три детские оперы. Это «Коза-дереза”, “Пан Коцький” и “Зима, весна, або Снігова Краля”. Созданные на живом фольклорном материале, они до сих пор любимы детьми и часто ставятся музыкальными педагогами в детских коллективах. В этих операх немало интересных персонажей: хитрая лисичка, трусливый зайчик, суровый Мороз, красавица Весна и многие другие. И вот однажды у меня мелькнула мысль: а что, если вокруг фигуры молодого композитора разместить персонажей его детских опер  -  чтобы ростом они были не выше учеников младших классов нашей школы. Личики у них должны быть детскими, а о том, что они - лисичка, зайчик или коза-дереза будут напоминать лишь маски, надетые сверху и не скрывающие лиц. Думаю, такой подарок моим младшим ученикам очень даже понравится.

Сейфаддин Гурбанов обещал подумать.
Что связывает Лысенко с Харьковом
С Харьковом великого композитора связывали годы учебы. В 1855 году Николая отдали во Вторую харьковскую гимназию, которую он окончил с серебряной медалью весной 1859 года. Во время обучения в гимназии он частным образом занимался музыкой и постепенно стал  известным в Харькове пианистом. Его приглашали на вечера и балы. По окончании гимназии поступил на естественнонаучный факультет Харьковского императорского университета. Однако через год его родители переехали в Киев, и Николай перевелся на кафедру естественных наук Киевского императорского университета. Вся его последующая жизнь связана уже с Киевом, но именно в Харькове он впервые проявил себя на музыкальном поприще, и харьковчане, помня об этом, считают его своим.

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