В Харьковской области сократят количество районов

Участники собрания приняли решение обратиться к председателю облсовета и облгосадминистрации с предложением о создании соответствующей рабочей группы, которая разработает и аргументирует новую модель АТУ, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета
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Как отметил президент Ассоциации, председатель областного совета Сергей Чернов, в Украине актуально проведение административно-территориальной реформы путем формирования способных громад путем объединения. Полтора десятка районов в Украине в том числе в Харьковской области, в частности, Коломакский район, поглощены одной территориальной громадой, которая принимает на себя полномочия районного совета. Поэтому возникает проблема конфликта компетенций в юридическом плане, по поводу полномочий исполнительного комитета объединенной территориальной громады с одной стороны, районного совета и районной государственной администрации с другой.
Безусловно проблему надо урегулировать на законодательном уровне, принять соответствующий закон, регулирующий вопросы административно-территориального устройства. А также внести изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации и реформы местного самоуправления, именно по распределению полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, урегулировать правовые аспекты их отношений.
Поэтому настало время начинать обсуждение процесса укрупнения районов, готовиться к проведению административно-территориальной реформы.
По словам Сергея Чернова, беспокойство вызывает то, что некоторые эксперты в Киеве, не очень осведомлены в специфике, ментальности, особенностях всех регионов Украины, дают рекомендации, причем как константу государственной политики, об укрупнении районов.
– Наши коллеги из органов местного самоуправления пытаются выяснить, это официальная позиция государства или нет, что в Харьковской области будет создано всего три района с Харьковом как административно-территориальной единицей. Об этом они слышали в средствах массовой информации. Могу четко ответить: это не соответствует действительности. Это личное мнение отдельных экспертов, – заявил Сергей Чернов. – Для того, чтобы мы приняли взвешенное решение на уровне областного совета и областной государственной администрации, областная ассоциация местного самоуправления приняла решение создать соответствующую рабочую группу, в которую войдут депутаты, представители исполнительной власти, научной среды и общественности. Открыто и публично начать процесс обсуждения будущего административно-территориального устройства Харьковщины. Подготовить документ, который будет одобрен областным советом, а затем направлен в Правительство, Верховную Раду. Чтобы позиция региона была учтена при принятии окончательного решения по его административно-территориального устройства.
– Если просто карандашом по карте начертить границы будущих районов, такое административно-территориальное деление не будет эффективным. Впрочем, уже можно сказать, что районов должно быть больше чем три или четыре, но не двадцать семь, как сейчас, – считает Сергей Чернов.