«Жуки» отметили день рождения веселым капустником 23 декабря 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Театр на Жуках, созданный десять лет назад Дмитрием и Ольгой Терновыми, отпраздновал свой первый маленький юбилей.

Небольшой театр с камерным залом, рассчитанным на 46 зрительских мест, был создан в декабре 2007 года на самой окраине Харькова, в пристройке к частной гимназии «Очаг», сообщает пресс-служба театра. Географически это самый восточный театр в современной Восточной Европе, поскольку расположен примерно в 30 км от украинско-российской границы. В этом проекте воплотилась давняя мечта режиссера Ольги Терновой и журналиста Дмитрия Тернового, ставших сооснователями театра.



«Жуки» отсчитывают свое начало с момента выхода первого спектакля – «Выбор» по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата», премьера которого была показана 16 декабря 2007 года.



За десять лет режиссер Ольга Терновая поставила 13 спектаклей, сделала ряд постановок по оригинальным инсценировкам произведений, которые ранее не ставились в театрах. За время работы с «Жуками» она выпустила в качестве учебных работ несколько литературно-музыкальных композиций и сделала ряд уникальных по своему характеру международных проектов, которые были показаны на фестивалях в Украине и за рубежом. Несмотря на то что постановочная политика театра является некоммерческой, а театр географически удален от центра города, с первого дня спектакли здесь проходят с неизменными аншлагами.



В 2010-2012 годах «Жуки» стали соорганизаторами международного фестиваля-мастерской «Хартенберг» в Чехии, который был задуман как место встречи и взаимного обмена разных театральных школ и культур. С 2011 года театр запустил для Украины программу «Театральное окно в Европу», в рамках которой представители различных европейских школ проводят тренинги для студентов театральных вузов в разных городах страны. В рамках проектов состоялось знакомство украинских студентов со школами Гротовского и Станевского, комедией дель арте, школой физического театра Лекока, документальным и музыкальным театром, грузинским танцем, современным оперным искусством. Куратором программы является Дмитрий Терновой, который после ухода из журналистики стал также известен как драматург. Одна из его пьес победила на престижном международном драматургическом фестивале в 2012 году, поставлена и опубликована в Германии и Австрии, переведена на несколько европейских языков, другая признана лучшим драматургическим произведением на литературном конкурсе «Кальмиюс» в 2016 году.



Коллектив принял участие в 14 фестивалях и шести международных проектах в Украине, Польше, Чехии, Франции, Германии, отмечен рядом наград, в частности серебряной и золотой масками фестиваля «Южные маски» (Николаев), дипломами в разных номинациях на фестивалях «Восток-Запад» (Краков), «Живи!» (Крым), Homo Ludens (Николаев), «Рампа» (Днепр).



Свой десятый день рождения театр по традиции отметил веселым капустником, который, как обычно, прошел в неформальной и теплой атмосфере.