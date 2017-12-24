История

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Харьковчанин рассказывает миру о знаменитых земляках

Харьковчанин рассказывает миру о знаменитых земляках
Харьковчанин рассказывает миру о знаменитых земляках Харьковский ученый Петр Воловник основал проект мирового значения – «Современная ЖЗЛ Украины». Изюминка в том, что героями стали уникальные личности, причем не после смерти, как было принято в ЖЗЛ, а еще при жизни.
Жизненный опыт, глубокие знания, весомые достижения, богатый духовный мир этих людей могут послужить ярким примером для современников. Автор решил начать серию книгой «Патон — гордость Украины!» — с выдающейся фигуры, которой, безусловно, является Борис Евгеньевич Патон.

Книга, во-первых, посвящена 55-летию избрания Бориса Патона президентом Национальной академии наук Украины. Во-вторых, она является мирового уровня издательским открытием Харькова по разработке и внедрению прижизненной серии «ЖЗЛ Украины». И, в-третьих, издание первой книги серии «Современная ЖЗЛ Украины» приурочено к 99-летию со дня рождения Бориса Патона. На написание этой книги у заслуженного профессора Харьковской национального университета городского хозяйства Петра Воловника ушло полгода.

Правда всегда восторжествует


— Петр Владимирович, героями серии «Жизнь замечательных людей» всегда были люди, которые уже ушли из жизни. И именно благодаря вам была учреждена прижизненная серия ЖЗЛ. Насколько я знаю, история ее появления весьма неоднозначна.

— Сначала я бы хотел сделать небольшой экскурс в историю. Серия ЖЗЛ существует с 1890 года. Однако издательство «Молодая гвардия» долгое время скрывало ее основателя – везде публиковалось, что серию ЖЗЛ основал Максим Горький в 1933 году. На самом же деле патент на нее получил книгоиздатель Флорентин Павленков. На протяжении 25 лет он успел выпустить в Санкт-Петербурге 200 томов ЖЗЛ. Они были посвящены ученым, писателям, художникам, военачальникам, государственным деятелям, которые уже ушли из жизни, но успели завоевать авторитет и признание своими деяниями. Все истории были изложены писателями, а книгоиздатель Флорентин Павленков их выпускал.

В связи со смертью Павленкова в 1915 году серию выпускать прекратили. А в 1933 году Максим Горький, согласовав вопрос лично со Сталиным, решил издавать серию ЖЗЛ в СССР. Во время Второй мировой войны формат книг был уменьшен, чтобы бойцы могли положить книгу в карман и при возможности почитать – для поднятия боевого духа. У меня ни одного такого экземпляра нет, но в истории это описано. Книги из серии ЖЗЛ издаются по сегодняшний день и выпускает их по-прежнему все то же издательство – московская «Молодая гвардия».

— Но в 2004 году вы сказали новое слово в серии ЖЗЛ…

— В 2004 году – к 300-летию Харькова – я решил сделать для нашего города подарок: написать книгу о выдающихся харьковчанах. Но пока я собирался с мыслями, вышла книга одного из харьковчан — к его 75-летию. Я открыл книгу и ахнул: этот человек рассказывал о своих делах на уровне Александра Степановича Масельского и вместо моей фамилии – Воловник… фигурировала его фамилия. То есть то, что я делал с Масельским в Москве, в Верховном Совете и так далее – он приписал себе. В 1996 году Александра Масельского не стало, но я-то остался жив и помню те события! И он тем самым так наступил мне на «любимую мозоль», что я созрел на совершенно другой проект— прижизненную серии ЖЗЛ. Я решил написать книгу о выдающихся харьковчанах, живущих в тот период – Тацие, Кушнареве, Бондаренко, Шутенко, Шумилкине, Семиноженко и т.д. Короче говоря, я подарил на 300-летний юбилей нашему городу «Современную ЖЗЛ Харькова», куда попали наши земляки, которые имели серьезные успехи в развитии Харьковщины.

О том, что в 2004 году я выпустил «Современную ЖЗЛ Харькова», стало известно москвичам. Это был новый шаг в серии ЖЗЛ: ведь раньше писали о людях, которых нет в живых, а тут вдруг – о выдающихся личностях, с которыми можно пообщаться, при жизни сказать им «спасибо» и, главное, невозможно соврать, потому что героя публикаций сразу уличат в неправде. И в 2005 году с моего позволения москвичи тоже начали выпускать книги о людях живущих – своих политиках, ученых, президенте. Более того, я настоял на том, чтобы в ЖЗЛ написали правду: «Почему вы Максима Горького ставите впереди Павленкова?» И в московском издательстве прислушались – с 2006 года во всех книгах этой серии уже было написано: «ЖЗЛ» основана Флорентином Павленковым и продолжена Максимом Горьким».

—  А как же появилась «Современная ЖЗЛ Украины»?

— В 2017 году я выпустил в Харькове 17-томное издание «Современной ЖЗЛ Харьковщины» (уже не Харькова, а Харьковщины) о 78 выдающихся харьковчанах, куда вошли истории почетных граждан Харькова и Харьковской области, героев Украины, героев Соцтруда, героев Советского Союза. В декабре этого года я как раз должен закончить 18-й том, в котором будет фигурировать еще 4 почетных харьковчанина.

В этом же году я перерегистрировал «Харьковскую ЖЗЛ» в «Современную ЖЗЛ Украины». В уставе записано, что это серия о выдающихся украинцах, проживающих в Украине и других странах мира, которые несут имя Украины по всему свету. И первый том начал с Бориса Патона, потому что выше него в Украине просто никого нет. И это большое достижение, что Академия наук Украины позволила харьковчанину написать книгу о жизни и деятельности Бориса Евгеньевича Патона. И не только о нем…

О Борисе и не только


— О чем же рассказывает книга «Патон – гордость Украины!»?

— Состоит она из пяти больших разделов. Первый — «Приветствия, воспоминания и размышления коллег», среди которых все президенты национальных отраслевых академий наук Украины и выдающиеся ученые. Во втором разделе впервые приведены интересные факты из жизни и деятельности шести поколений Патонов за период около трех веков. Начинается повествование с 1633 года — это Патон-архитектор, оставивший после себя Зимний дворец. Затем Патон-адмирал, потом Патон-консул Российской империи в Ницце, Патон, который начал строить мосты, Патон – академик , который разработал способ скоростной автоматической сварки под флюсом. В том, что СССР завершил Вторую мировую войну победой над нацизмом, большую роль сыграли танки, броня которых была сварена патоновским швом. И вот это уже шестое поколение Патонов — Борис Евгеньевич.
Третья глава посвящена Борису Патону как директору всемирно известного института сварки. Как можно плавить сварочным методом металл, как варить конструкции, например, типа харьковской телевышки – это же по методике Патона сделано. Сварка под водой – подводные лодки, сварка в космосе. Сварка живых тканей! Ведь сейчас уже тысячи операций сделаны по патоновскому методу сварки живых тканей – без ниток, бесшовных, при которых потери крови минимальные.

Эта книга фактически о целом этапе в истории Национальной академии наук Украины — от конца 1930-х годов до наших дней. Вот уже 55 лет она неразрывно связана с деятельностью ее президента Бориса Патона. И заканчивается повествование тем, что 21 июля 2017 года Борис Евгеньевич Патон подписал международный договор о сотрудничестве между НАН Украины и НАН Беларуси в присутствии президентов двух держав – Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

— А какое отношение Борис Патон имеет к Харькову?

— Непосредственное. Дело в том, что украинская Академия наук коренным образом отличается от всех мировых академий. За рубежом национальные академии собираются на конференцию, на съезд один-два раза в году. Выступают с докладами, обсуждают проблемы и разъезжаются по своим университетам, центрам и т.д. Патон же сделал в Украине Академию наук как государственное учреждение, у которого в подчинении более ста научно-исследовательских институтов, в том числе и харьковские: Физико-технический институт низких температур, Институт проблем машиностроения, ННЦ «ХФТИ», Институт монокристаллов…

Именинник получил подарок вовремя


— Петр Владимирович, как вы собирали информацию о Патоне?

— Я провел глубокий исторический поиск. Во-первых, запросил у Бориса Евгеньевича все, что выпускало издательство «Наукова думка» Национальной академии наук Украины. Все книги в электронном виде были мне предоставлены для изучения. А это колоссальный объем.

Кроме того, я использовал интернет-ресурс. О Патоне написаны миллионы страниц, однако из ста страниц – 97 повторений. То есть написано много, но в основном одно и то же. Просмотрел очень много фильмов – документальных, учебных, видеоконференций. Вы же понимаете: виднейший ученый планеты, каковым является Патон, прожил 99 лет! Представляете себе объем информации о нем? Безусловно, все эти материалы я сначала изучил. Потом составил план и согласовал с Национальной академией наук Украины.

— А вам удалось лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем?

— Лично – нет. 15 июля 2017 года, как раз накануне его ухода в отпуск, я предоставил ему обложку книги, план книги, перечень людей, к которым я обратился за материалами. Как я уже упоминал, первая глава из книги посвящена воспоминаниям и размышлениям коллег. В этой главе фигурируют и харьковские академики НАН Украины: Василий Таций, Владимир Семиноженко, Валентин Черных, Юрий Мацевитый, Леонид Литвиненко, Леонид Товажнянский, Герой Украины Анатолий Мялица и другие.

Кроме того, я послал Борису Евгеньевичу статью Юрия Шкодовского, в которой он написал обо мне после выхода второго тома «ЖЗЛ»: «Так просто и доступно о знаменитых людях смог писать Воловник, потому что сам много достиг». Это было сделано для того, чтобы Патон понимал, что имею опыт написания книг о великих людях.

— Как он отреагировал?

— В субботу и в воскресенье он все эти материалы изучал и главному ученому секретарю Национальной академии наук Украины направил вердикт: «Согласен!». Больше я его не беспокоил.

— Успели презентовать ему готовую книгу на 99-й день рождения?

— 27 ноября 2017 года Борису Патону исполнилось 99 лет. Именно в этот день он получил сигнальный экземпляр книги «Патон – гордость Украины!» из серии «Современная ЖЗЛ Украины».

 Это не бюджетная книга – на нее не потрачено ни одной копейки из бюджета. Но это и не коммерческое издание, потому что именем Патона мы не торгуем – по моему настоянию. Академики по себестоимости по предоплате сделали заказ, и мы за счет этого заказа опубликовали ее в Харькове на фабрике «Глобус», где выходит моя харьковская серия. Поэтому тем, кто заплатил за эту книгу предварительно, я должен буду отправить уже готовый продукт.

Сейчас книга «Патон – гордость Украины!» уже вышла из печати и до конца года будет в Харькове, а в январе 2018 года тираж будет отправлен в Киев. Так что харьковские ученые, учителя физики, МАНовцы и все желающие имеют возможность получить более полную информацию, обратившись ко мне по электронному адресу gzlukr@gmail.com или по телефону 050-698-26-16.

Феномен Харькова – в его людях


— Петр Владимирович,  вы новатор довольно известный, причем далеко за пределами Харькова. Среди ваших изобретений не только новое слово в серии «Жизнь замечательных людей», но и множество других. Поделитесь хотя бы некоторыми из них.

— Вся страна строила по моим проектам спортивные сооружения. Именно в Харькове были разработаны проекты уникальных простейших спортивных сооружений для школ, жилых микрорайонов, которые стали популярными во всем Советском Союзе.

Харьков может гордиться и тем, что в 1959 году подарил миллионам мальчишек огромной страны соревнования на приз клуба «Кожаный мяч», автором которого я являюсь.

Второй мой всесоюзный проект – «Старты надежд». Я заменил школьные спартакиады соревнованиями между классами. К двум урокам физкультуры добавил еще два часа еженедельных мероприятий внутри школы, между школами и т.д. Но участвовали в них не сборные команды, а целые классы, которые должны показать лучший командный результат в своей школе, потом – добиться результата в районе, потом — в городе, области, Украине. И уже в Артеке собирались сто лучших классов на финал «Старта надежд» со всего СССР.

Мои работы изданы тиражом 30 миллионов. Я был и остался единственным лауреатом премии Ленинского комсомола среди огромной армии физкультурных специалистов страны.

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