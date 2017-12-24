Харьковчанин рассказывает миру о знаменитых земляках 24 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Харьковский ученый Петр Воловник основал проект мирового значения – «Современная ЖЗЛ Украины». Изюминка в том, что героями стали уникальные личности, причем не после смерти, как было принято в ЖЗЛ, а еще при жизни.