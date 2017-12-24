Огромные бактерии «ЛандауЦентра» путешествуют по стране

Год, как всегда, прошел незаметно. Время подводить итоги и планировать дальнейшую деятельность.

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки. Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

Однако если планы – дело весьма непростое, и зависят они не только от нас, то уж о проведенной работе можно говорить смело и открыто. Учебному центру «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина есть что рассказать о своей работе за год.В начале января 2017 года на территории центра начала работать комната высоких энергий, ставшая визитной карточкой заведения. Огромные молнии, управляемые людьми, не оставляют равнодушными посетителей и по сей день. Посмотреть на это чудо науки приезжали гости из разных городов Украины. Полтава, Днепр, Запорожье, Мелитополь, Киев, Тернополь... Все говорили лишь одно: настолько впечатляющего зрелища они больше нигде и никогда не видели!А уже в марте на территории «ЛандауЦентра» при поддержке кафедры патологии Оксфордского университета была открыта выставка «Микробы как люди», которую посетили тысячи людей. Только за первую неделю работы познакомиться с микробиологией пришло свыше трех тысяч человек – в основном школьники. Безусловно, формат выставки (короткие интерактивные лекции, составленные сотрудниками из Оксфорда, по четырем секциям от лучших студентов и преподавателей Каразинского университета) был необычен и весьма познавателен. Это стало ярким событием в жизни «ЛЦ», имеющим продолжение. Ведь сегодня большущие игрушечные бактерии, и не только, путешествуют по Украине в составе переездной выставки интересной науки.Что касается самого проекта передвижной выставки, то это отдельная тема. Следует лишь сказать, что наука на колесах, кроме всех районов Харьковской области, побывала в Полтавской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях. Выставку интересной науки увидели свыше 50 тысяч человек. По словам сотрудников Малой академии наук города Энергодара, куда выставка приезжала 9 декабря, это уникальный проект, работающий на будущее всей страны.Очень запомнились посетителям «ЛЦ» великолепные мероприятия, организованные научной и просветительской общественностью Харькова. Фестиваль робототехники, проведенный ландауцентровцами совместно с технической студией «Винахідник»; праздник числа Пи, космическая игротека, «Семейная геометрия» – мероприятия, организованные юными математиками Малого каразинского университета и их взрослыми помощниками; научно-образовательная выставка «Геометрия вокруг нас»; демонстрация старых компьютеров и программного обеспечения от Software and Computer Museum и многое другое.«ЛандауЦентр» называют самым интересным местом школьного и семейного просветительства. Пусть в новом, 2018 году лучшие научные мечты сбываются вместе с «ЛандауЦентром».